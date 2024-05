Xander Schauffele nhận thua 'tâm phục khẩu phục' trước Rory McIlroy

TPO - Golfer số 3 thế giới Xander Schauffele ca ngợi màn lội ngược dòng xuất sắc của Rory McIlroy tại Wells Fargo Championship 2024.

Xander Schauffele bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Rory McIlroy, sau khi tay golf người Bắc Ireland có màn lội ngược dòng xuất sắc ở 9 hố cuối vòng chung kết Wells Fargo Championship 2024, qua đó lần thứ 4 giành chức vô địch tại Quail Hollow Club.

Tay golf người Mỹ dẫn trước Rory McIlroy một gậy khi bước vào vòng chung kết trên sân Quail Hollow Club. Kết quả giải đấu có vẻ như "an bài" khi các tay golf đều nhập cuộc rất thận trọng, nhưng McIlroy đã có màn trình diễn “không thể tin được” để đoạt lấy danh hiệu PGA Tour thứ 26 của mình.

Ở 9 hố đầu tiên, Schauffele và McIlroy chơi khá cân bằng, khi cả hai golfer cùng có 1 bogey. McIlroy ghi 2 birdie liên tiếp ở hố 8 và 9, trong khi Schauffele có điểm eagle ở hố số 7.

Nhưng 9 hố sau, McIlroy tăng tốc với hai eagles ở hố 10 và 15, trong khi Schauffele liên tục mắc bogey ở hố 12 và 13. Với kết quả 65 gậy (-6) ở vòng chung kết để đạt tổng điểm (-17), McIlroy có lần thứ 4 vô địch tại Quail Hollow Club, tính từ lần đầu tiên anh giành chiến thắng vào năm 2010.

"Tôi thật sự ‘ngả mũ thán phục’ trước chiến thắng của anh ấy (McIlroy). Vâng, anh ấy đã chơi tốt đến mức không thể tin được", Schauffele chia sẻ sau khi giành ngôi Á quân với cách biệt 5 gậy (-12) so với McIlroy.

“Nhìn chung, tôi cảm thấy mình làm khá tốt trong hầu hết thời gian của trận chung kết. Có đôi lúc tôi chơi không tốt và anh ấy (McIlroy) đã tận dụng tốt cơ hội để đảo ngược tình thế”, Schauffele nói.

Đây là lần thứ hai Schauffele về nhì ở mùa giải năm nay, sau ngôi vị Á quân tại The Players Championship. Mặc dù đã có 7 chiến thắng trên PGA Tour, nhưng nhiều người hâm mộ đều cảm thấy rằng tay golf 30 tuổi này có thể đạt được số danh hiệu cao gấp đôi hoặc hơn thế, sau 14 lần cán đích ở vị trí thứ 2 trên Tour.

Tay golf đến từ California, người có chiến thắng gần nhất tại Genesis Scottish Open 2022, nằm trong số những “tay golf xuất sắc nhất thời điểm hiện tại” nhưng chưa từng vô địch major. Anh đã lọt vào top 10 ở cả 4 giải major, trong đó có vị trí Á quân ở The Masters (2019) và The Open Championship (2018). Tại US Open, Schauffele 4 lần cán đích trong top 5 kể từ năm 2017 và chưa từng nằm ngoài top 10 thế giới kể từ tháng 7/2022.

Tài năng của Schauffele là không thể bàn cãi, nhưng giới chuyên môn đặt câu hỏi liệu golfer 30 tuổi còn thiếu thứ gì đó không bởi anh luôn thất bại khi chiến thắng đã ở trong tầm mắt?.

Sau Wells Fargo Championship, Schauffele sẽ tập trung cho giải major thứ 2 trong năm - PGA Championship 2024 - khởi tranh trong tuần này. Một lần nữa, tay golfer số 3 thế giới xuất phát với tư cách là một trong những ứng viên lớn nhất và được người hâm mộ kỳ vọng có thể giành chức vô địch major đầu tiên trong sự nghiệp.