Faldo Series Asia : Ba golfer Việt Nam lọt top 5 sau vòng 1

TPO - Các golfer Việt Nam đã có khởi đầu tốt tại vòng chung kết Faldo Series Asia 2024 trên sân Laguna Lăng Cô.

Đội tuyển golf Việt Nam tham dự vòng chung kết Faldo Series Asia 2024 với 10 vận động viên (VĐV). Nguyễn Đức Sơn, Lê Chúc An và Đỗ Dương Gia Minh là 3 golfer đạt kết quả tốt nhất sau vòng 1.

Vòng mở màn, Đức Sơn là golfer duy nhất tại giải có 1 eagle, tại hố 15. Bên cạnh đó, anh ghi 3 birdie, 4 bogey, khép lại vòng đấu với kết quả (-1) gậy, tạm đứng hạng 4 trên BXH. Tại bảng U21 nam, Đức Sơn xếp hạng 3.

Lê Chúc An và Đỗ Dương Gia Minh đồng hạng 5 với điểm even par. Đây cũng là 2 VĐV đang đứng nhất bảng U16 nữ và U16 nam. Đáng chú ý, Lê Chúc An ghi tới 4 birdie, tại hố 2, hố 3, hố 5 và hố 18. Đã có thời điểm Lê Chúc An dẫn đầu BXH nhưng 2 bogey ở hố 9, 17 và 1 double bogey tại hố 11 khiến cô chưa thể bảo toàn thành tích này.

Kết quả của các thành viên khác trong đoàn Việt Nam gồm: Đoàn Uy (+1)- hạng 7 trên bảng xếp hạng (BXH), hạng 4 bảng U21 nam. Lê Nguyễn Minh Anh (+2) – hạng T8 trên BXH, hạng 2 bảng U16 nữ. Thân Bảo Nghi (+4) – hạng 14 trên BXH, hạng 5 bảng U16 nữ. Nguyễn Vũ Hoàng Anh (+5) – hạng T15 trên BXH, hạng 6 bảng U16 nữ...

Có 2 VĐV hiện đang đứng nhất BXH đều đạt điểm (-3), đó là: Michelle Bang và Masato Sumiuchi.

Vòng chung kết Faldo Series Asia là sự kiện thu hút nhiều golfer từ khắp châu Á tranh tài. Năm nay, sự kiện có sự góp mặt của các tay golf trẻ xuất sắc tới từ các nước Châu Á: Như Úc, Nhật Bản, Thái Lan, Sri Lanka, Pakistan, Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Philippines, Ấn Độ, Nepal và Việt Nam.