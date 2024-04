Nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship làm nên kỳ tích

TPO - Nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship 2023 Nguyễn Đức Sơn giành danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp với chiến thắng kịch tính tại Faldo Series Asia.

Hành trình chinh phục giải đấu danh giá Faldo Series Asia lần thứ 15 của đội tuyển Việt Nam đã khép lại với những thành tích rực rỡ và đầy tự hào trên sân Laguna Lăng Cô. Nguyễn Đức Sơn - nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship 2024- đánh bại golfer người Nhật Bản Masato Sumiuchi ở hố playoff thứ 2- để đăng quang đầy kịch tính.

Tại vòng chung kết, Nguyễn Đức Sơn đã có một ngày thi đấu nhiều cảm xúc ngay từ những hố đấu đầu tiên. Anh có khởi đầu thuận lợi và vươn lên dẫn đầu với 2 điểm birdie ở hố 1 và 3, tuy nhiên đến hố thứ 4 anh mắc bogey và để VĐV người Hồng Kong (Trung Quốc) Wang Ngai Shen vươn lên giữ ngôi đầu. Đến hố 9, Nguyễn Đức Sơn mới giành được điểm birdie để quân bình điểm số với Wang Ngai Shen.

Bước ngoặt ở 9 hố sau đó, đối thủ của Đức Sơn liên tục mắc các điểm bogey, double bogey và thậm chí là triple bogey. Trong khi đó, Đức Sơn đã duy trì điểm par và chỉ mắc 1 bogey ở hố 16. Anh về đích với điểm tổng vòng 3 là (-2).

Sau khi kết thúc 18 hố, Nguyễn Đức Sơn và golfer người Nhật Bản Masato Sumiuchi đều có kết quả 3 vòng là (-5). Vì vậy, ngôi vô địch giải phải định đoạt qua lượt trận playoff. Sau lượt playoff đầu tiên, cả 2 VĐV đều đạt điểm birdie, nên phải bước tiếp vào lượt playoff thứ 2, nơi Đức Sơn đã giành chiến thắng đầy thuyết phục trước sự chứng kiến của những người hâm mộ nước nhà.

Chiến thắng quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp mang lại danh hiệu lớn nhất cho Nguyễn Đức Sơn tính đến thời điểm hiện tại. Anh trở thành golfer Việt Nam thứ 2 vô địch Faldo Series Asia sau kỳ tích của Nguyễn Anh Minh vào năm ngoái.

Bên cạnh Đức Sơn, Đoàn Uy cũng có vòng chung kết ấn tượng không kém với kết quả 68 gậy, cùng tổng điểm -3 để vươn lên vị trí T3 trên bảng xếp hạng.

Nhà vô địch bảng U16 nữ Lê Chúc An hoàn thành giải đấu với tổng thành tích (-2). Trong đó, ngày thi đấu cuối cô đánh 71 gậy, với 3 birdie và 3 bogey. Mặc dù chỉ đứng hạng 5 trên BXH, nhưng theo chia sẻ của Lê Chúc An thì kết quả năm nay đã tốt hơn kết quả năm ngoái rất nhiều, và thành tích có tên trong top 10 BXH là mục tiêu của Chúc An.

Kết quả của các thành viên khác trong đoàn Việt Nam như sau: Lê Nguyễn Minh Anh xếp hạng T9 toàn giải và hạng 3 bảng U21 nữ, Đỗ Dương Gia Minh xếp hạng T18 toàn giải và hạng 5 bảng U16 nam, Trần Thế Bảo và Nguyễn Trọng Hoàng đồng hạng 21 toàn giải và hạng T6 bảng U16 nam...