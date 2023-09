Xác minh tin báo thiếu nữ bị bà chủ nhà trọ đánh đập phải 'trốn' về quê

TPO - Người hàng xóm của thiếu nữ 16 tuổi ở Cà Mau thấy cơ thể của cháu có nhiều vết trầy xước; ở vùng mắt, tay, chân và nhiều vị trí khác có vết bầm, sưng nên đến công an địa phương trình báo.

Chiều 9/9, thông tin từ UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa có báo cáo nhanh bước đầu vụ nghi vấn thiếu nữ bị bạo hành trên địa bàn.

Vào khoảng 16h ngày 8/9, Công an thị trấn Sông Đốc nhận được trình báo của bà H.T.H. (SN 1970, ngụ thị trấn Sông Đốc) về việc, bà H., phát hiện trên cơ thể cháu N.N.V. (16 tuổi) có nhiều vết trầy xước; ở vùng mắt, tay, chân và nhiều vị trí khác có vết bầm, sưng.

Theo lời kể từ bé V., những vết thương trên cơ thể là do bà L.T.K. (43 tuổi – chủ nhà nơi bé V. và bà ngoại thuê) đánh, gây ra. Do sợ bị đánh tiếp, V. đã nhờ người đưa về nhà mẹ ruột ở tỉnh Hậu Giang.

Sau khi tiếp nhận nội dung trình báo của bà H., Công an thị trấn Sông Đốc đã vào cuộc xác minh, phối hợp với Cơ quan CSĐT, Công an huyện Trần Văn Thời mời bà K. và bà ngoại bé V. đến cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Hiện tại, bé V. đang ở nhà mẹ ruột tại tỉnh Hậu Giang, chưa đến Công an thị trấn Sông Đốc để làm việc.