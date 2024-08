Xác lập kỷ lục 100 loại bánh dân gian chế biến từ thốt nốt

TPO - Chiều 5/8, Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã xác nhận kỷ lục 100 món bánh dân gian chế biến từ thốt nốt, tại Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ - An Giang 2024.

Chương trình xác lập kỷ lục 100 món bánh dân gian chế biến từ thốt nốt nằm trong các hoạt động của Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ - An Giang 2024, xúc tiến du lịch, thương mại - sản phẩm OCOP của An Giang. Ngày hội thu hút 21 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia, trưng bày 400 gian hàng bánh dân gian, triển lãm du lịch, sản phẩm OCOP, đặc sản các địa phương...

Đặc biệt, hội thi xác lập kỷ lục 100 món bánh dân gian chế biến từ thốt nốt có sự tham gia của 10 đội, với các nghệ nhân, đầu bếp chuyên nghiệp đến từ Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, TPHCM, Đồng Nai, Đội Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và An Giang. Mỗi đội tạo ra 10 món bánh khác nhau từ thốt nốt.

Kết quả, 100 món bánh dân gian thơm ngon, đặc sắc được làm từ nguyên liệu thốt nốt đã được làm ra, như bánh khoai lang tím đường thốt nốt, bánh bò nướng đường thốt nốt, bánh đúc thốt nốt hoàng kim...

Qua đó được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục 100 món bánh dân gian chế biến từ thốt nốt.

Ông Lê Trung Hiếu - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang cho biết, Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ - An Giang năm 2024 là hoạt động quảng bá các đặc sản, góp phần bảo tồn giá trị truyền thống. Bánh dân gian tại ngày hội không chỉ mang hương vị đặc trưng của vùng đất An Giang, còn chứa đựng tình cảm, sự sáng tạo và niềm tự hào của người dân nơi đây.

Ngày hội bánh dân gian diễn ra từ ngày 3 - 11/8, TP. Long Xuyên, An Giang.