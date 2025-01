Xác định 'thủ phạm' khiến Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Vừa xong

Thí điểm vùng phát thải thấp là vấn đề rất khó

- Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến: Quận Ba Đình được thành phố lựa chọn là một trong hai địa phương thí điểm vùng phát thải thấp. Hiện nay, UBND Quận đã có những sự chuẩn bị gì cho việc triển khai này. Quận đánh giá, nhận định như nào về những thách thức, khó khăn gặp phải và có những đề xuất, kiến nghị gì?

- Ông Nguyễn Cương Quyết - Phó trưởng Phòng TN&MT quận Ba Đình:

Thí điểm vùng phát thải thấp là vấn đề rất khó, không hề đơn giản. Chúng ta có thể thấy việc xử lý ô nhiễm không khí liên quan đến bếp than tổ ong đã được thực hiện xuyên suốt từ năm 2018 - 2022 mới chấm dứt được. Chỉ riêng 1 việc tuyên truyền chấm dứt không dùng bếp than tổ ong nữa mà phải mất 5 năm. Nếu không kiên trì tuyên truyền, không có giải pháp, cứ thu của người dân thì cứ thu người ta lại dùng vì có nhu cầu. Do đó cần kiên trì nâng cao nhận thức của người dân, chứ cứ lý thuyết thì rất khó.

Về thực hiện Nghị quyết 47 năm 2024 của HĐND TP Hà Nội, quận Ba Đình đã sẵn sàng, cả hệ thống chính trị quận đã sẵn sàng, nội dung này cũng đã được Đảng bộ, UBND quận đưa vào công tác năm. Chúng tôi đề xuất phải lập đề án thực hiện, tránh loay hoay không biết bắt đầu từ đâu.

Ví dụ như Ba Đình lựa chọn các phố đi bộ Đảo ngọc Ngũ Xã, hồ Ngọc Khánh, Phạm Huy Thông để thí điểm. Nhưng phải có có liên kết vùng, như Đảo Ngọc Ngũ Xã liên quan dến cả trục đường Yên Phụ; phố Phạm Huy Thông liên quan đến cả trục Nguyễn Chí Thanh... nên phải nghiên cứu khi thí điểm cho cụ thể.