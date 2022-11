World Cup 2022 - Bảng C (Argentina, Saudi Arabia, Mexico, Ba Lan): Tin vào lịch sử, tin Mexico

TPO - Đội tuyển Argentina là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng C và thậm chí là chức vô địch World Cup 2022. Tuy nhiên, Messi và các đồng đội được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trước Mexico và Ba Lan.

Năm 2021, đội tuyển Argentina đánh bại Brazil trong trận chung kết Copa America để lên ngôi vô địch. Đoàn quân của HLV Lionel Scaloni cho thấy sự lì lợm của kẻ chinh phục, thể hiện tinh thần đoàn kết và không thiếu những khoảnh khắc ngôi sao. Đó là danh hiệu quốc tế đầu tiên của Messi cùng đội tuyển Argentina và là động lực để siêu sao 34 tuổi hướng đến chức vô địch World Cup đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng.

Tại World Cup 2022, Argentina nằm ở bảng C với các đối thủ Mexico, Ba Lan và Saudi Arabia. Các hệ thống siêu máy tính cho biết, Argentina có khoảng 13,1% cơ hội vô địch - cao thứ 2 trong số 32 đội dự giải, chỉ thua Brazil. Đội tuyển Argentina đang có phong độ rất tốt với chuỗi 35 trận bất bại. Nếu có thêm những chiến thắng liên tiếp ở vòng bảng World Cup 2022, Argentina sẽ vượt qua Italia để trở thành đội bóng có chuỗi trận bất bại quốc tế dài nhất thế giới.

Theo tính toán của Opta, đội tuyển Argentina có 69,3% khả năng đứng nhất bảng C. Họ là đội mạnh nhất bảng cả về lực lượng lãnh tầm vóc so với một Saudi Arabia lót đường, trong khi Mexico và Ba Lan sẽ quyết đấu để cạnh tranh tấm vé thứ hai vào vòng knock-out. Lợi thế của họ là chỉ phải gặp đội yếu nhất bảng trong lượt trận đầu tiên, dễ dàng tính toán phân phối sức lực. Vẫn có 21% khả năng Argentina đứng nhì bảng C và như vậy, họ có nguy cơ phải đối mặt với đội tuyển Pháp ở vòng 16 đội. Đây chắc chắn không phải là kịch bản mà người hâm mộ trung lập chờ đợi.

Ở cuộc cạnh tranh tấm vé thứ 2, Opta đánh giá cơ hội đi tiếp của Ba Lan cao hơn, 49,28% so với 47,12%. Đây là chênh lệch không nhiều và nên nhớ, Mexico rất có kinh nghiệm ở vòng bảng trong lịch sử giải đấu. El Tri đã lọt vào vòng 16 đội trong bảy kỳ World Cup liên tiếp, từ năm 1994 đến năm 2018. Nếu không tính lệnh cấm năm 1990, Mexico đã có 8 lần liên tiếp vượt qua vòng bảng.

Vấn đề của đại diện CONCACAF là họ ghi quá ít bàn thắng ở vòng sơ loại. Mexico chỉ có 13 bàn thắng không tính phạt đền trong 14 trận vòng loại, thấp hơn rất nhiều so với con số bàn thắng kỳ vọng của họ là 18,56 bàn. Đội tuyển Ba Lan phải tận dụng điểm yếu trong khâu ghi bàn này để tìm kiếm kết quả có lợi khi hai đội gặp nhau ngay ở lượt trận đầu tiên bảng C. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ có cơ hội rất lớn để lọt vào vòng sau.

Trong trường hợp cặp đấu này kết thúc với tỷ số hòa hoặc Ba Lan thắng, Mexico sẽ 'đá chết bỏ' với Argentina ở lượt trận thứ 2. Nên nhớ, Mexico thường thi đấu rất hay trước các ông lớn: thắng Pháp 2-0 vòng bảng 2010, hoà chủ nhà Brazil 0-0 năm 2014 và gần nhất là chiến thắng tối thiểu trước Đức ở World Cup 2018. Nếu Mexico bất ngờ đánh bại Argentina, kết cục của bảng C sẽ rất khó lường.

Về trường hợp của Saudi Arabia, đại diện châu Á không có nhiều cơ hội dù chỉ là một điểm danh dự. Chưa bàn đến lực lượng, phong độ của Saudi Arabia không tốt khi chỉ có được 3 bàn thắng trong 5 trận đấu gần đây nhất. Họ cũng chỉ mới có một lần duy nhất vượt qua vòng bảng. Nếu Saudi Arabia có thể theo chân Argentina vào vòng knock-out thì đây sẽ là cơn địa chấn của giải đấu.

Dự đoán của TPO: Argentina nhất bảng, Mexico nhì bảng

Lịch thi đấu bảng C World Cup 2022 Ngày Giờ Bảng đấu Trận đấu 22/11 17h00 C Argentina vs Saudi Arabia 23h00 C Mexico vs Ba Lan 26/11 20h00 C Ba Lan vs Saudi Arabia 27/11 02h00 C Argentina vs Mexico 1/12 02h00 C Ba Lan vs Argentina 02h00 C Saudi Arabia vs Mexico