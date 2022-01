Vượt xe bất thành, ô tô mất lái gây tai họa

TPO - Hôm nay (3/1), miền Bắc ban ngày hửng nắng, nhiệt độ tiếp tục tăng 1 độ C so với ngày hôm qua. Tuy nhiên về đêm, do có hiện tượng phát xạ nhiệt nên trời rét, vùng núi có rét đậm, nhiệt độ có nơi dưới 10 độ C. Hầu khắp miền Trung hôm nay có mưa, mưa rào rải rác. Dự báo đợt mưa sẽ kéo dài đến hết tuần này.