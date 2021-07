Vũng Tàu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 hàng loạt địa điểm

TPO - Vũng Tàu quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với 18 hộ gia đình ở xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, 41 hộ gia đình ở xã Phước Hưng, huyện Long Điền, 270 tiểu thương ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc và 18 hộ gia đình ở xã Sơn Bình, huyện Châu Đức.

Chiều 5/7, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế 18 hộ gia đình tại tổ 6 ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc để phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch, bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Phạm vi cách ly tại tổ 6 ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, gồm 18 hộ gia đình, 78 nhân khẩu.

Tương tự, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh vừa mới ban hành Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ tổ 12 ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền để phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch, bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 16. Phạm vi cách ly toàn bộ tổ 12 ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, gồm 41 hộ gia đình, 200 nhân khẩu.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại chợ Hòa Hiệp, ấp Phú Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc để phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch, bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 16. Phạm vi cách ly tại chợ Hòa Hiệp, ấp Phú Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, gồm 270 tiểu thương.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế trên phạm vi toàn bộ tổ 8, 9, 10 thuộc ấp Tân Bình, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức để phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch, bệnh COVID-19 theo Chỉ thị 16. Phạm vi cách ly toàn bộ tổ 8, 9, 10 thuộc ấp Tân Bình, xã Sơn Bình, gồm 52 hộ gia đình, 198 nhân khẩu.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng ký Quyết định số 68/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ tổ 12 và 13 thuộc ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền để phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16.

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Ban Chỉ đạo giao UBND các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức, Long Điền chủ trì, phối hợp với các sở, ngành Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Giao thông vận tải và đơn vị liên quan thiết lập ngay các chốt kiểm soát, thực hiện kiểm soát 24/24 và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội; Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường hoạt động các chốt liên ngành kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện vào/ra trên địa bàn tỉnh để thực hiện phòng chống dịch bệnh.

Sở Y tế, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức, Long Điền tổ chức triển khai thiết lập phong tỏa vùng cách ly đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Được biết, đây là những địa điểm có liên quan đến các ca nhiễm COVID-19 đã được Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu công bố trước đó.