Vùng áp thấp có thể vào Biển Đông tối mai, miền Trung sắp cao điểm mưa lũ

TPO - Vùng áp thấp hình thành trên khu vực miền Nam Philippines có thể đi vào Biển Đông từ chiều hoặc tối mai (5/10), tiếp tục mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (4/10), vị trí trung tâm vùng áp thấp vào khoảng 8,0-9,0 độ vĩ Bắc, 125,5-126,5 độ kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippines.

Dự báo khoảng chiều và tối mai (5/10), vùng áp thấp này đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), những ngày sau đó ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão trên khu vực giữa và Nam Biển Đông. Đây có thể là cơn bão số 7 trong mùa mưa bão năm nay.

Cơ quan khí tượng lưu ý, khoảng ngày 10-11/10, một đợt không khí lạnh mạnh có khả năng ảnh hưởng đến nước ta và tương tác với cơn bão/ATNĐ này nên diễn biến của bão/ATNĐ trên Biển Đông trong những ngày tới sẽ rất phức tạp.

Ông Mai Văn Khiêm cho biết, dự báo trong tháng 10 và tháng 11/2021 sẽ có nhiều ATNĐ, bão hoạt động trên Biển Đông, là thời gian cao điểm của mùa mưa bão năm nay. Do hoạt động của bão, ATNĐ và không khí lạnh, thời gian này các tỉnh miền Trung đề phòng mưa lớn xảy ra dồn dập, đặc biệt là các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ với lượng mưa được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong thời kỳ lũ chính vụ, đỉnh lũ năm 2021 tại hạ lưu các sông chính ở Thanh Hóa, Nghệ An ở mức báo động 1 (BĐ1) - BĐ2. Các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên ở mức BĐ2 - BĐ3 và trên BĐ3. Trên các sông suối nhỏ, vùng thượng lưu các sông Trung Bộ, Tây Nguyên khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất, các trận lũ lớn tập trung trong tháng 10,11/2021.

Dự báo từ nay cho tới hết năm 2021, trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 5-7 cơn bão/ATNĐ, trong đó có khoảng 2-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Trước khi chịu ảnh hưởng của bão/ATNĐ và không khí lạnh, hiện nay do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ tối và đêm nay (4/10) đến ngày 6/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h. Thủ đô Hà Nội từ nay (4/10) đến ngày 6/10, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên chiều tối nay và ngày mai (5/10) có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.