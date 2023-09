TP - Giữa thời buổi nhiều người trẻ chỉ say mê lướt TikTok hơn là đọc sách thì các thành viên của dự án “Đang đọc gì đấy?” đã quyết định mang sách lên TikTok “tiếp thị” theo một cách riêng, rất Gen Z.

Đi tìm những thú vị ngoài sách

Với việc sản xuất các clip ngắn dựa trên nội dung đặc sắc của những quyển sách hay, nhóm dự án “Đang đọc gì đấy?” đã giúp Gen Z vừa lướt TikTok vừa đọc sách, tìm hiểu các tác phẩm văn chương, góp phần đánh thức văn hóa đọc đang trầm lắng.

Là một người trẻ, Lê Thùy Dương, trưởng nhóm dự án “Đang đọc gì đấy?” chia sẻ: “Hiện nay, mình thấy nhiều bạn đang ngại đọc sách, không phải thiếu sách hay mà thiếu cách tiếp cận để kích thích được niềm cảm hứng. Và cuối cùng, mọi người chọn lướt TikTok hơn là cầm cuốn sách. Tụi mình tự hỏi, sao không dùng sức mạnh của công nghệ để giúp người trẻ tìm được cảm hứng đọc sách”.

Kênh “Đang đọc gì đấy?” ra đời ngay sau đó. Các thành viên nhóm đều đang có những công việc riêng ổn định. Người đang là sinh viên, người làm về marketing, có người lại hoạt động báo chí... nhưng đều có chung tình yêu dành cho sách. Mỗi người trong nhóm đảm nhận một nhiệm vụ riêng. Trưởng nhóm có vai trò định hướng, điều phối chung; hai thành viên chuyên lo về nội dung; một người khác đảm nhận quay-dựng clip; riêng 2 gương mặt được khán giả yêu thích nhất chính là Nguyễn Quốc Gia Bảo và Trần Đại Chính- MC chính và cũng là host của chương trình.

Bên cạnh đối tượng độc giả trưởng thành, nhóm muốn đi sâu tiếp cận những người trẻ, học sinh phổ thông, do đó, thay vì cầm từng cuốn sách giới thiệu tên, tác giả, điểm nội dung… như truyền thống, thì nhóm xây dựng các clip sinh động tại phòng thu theo kịch bản tiểu phẩm, tình huống dưới 3 phút. Các MC trao đổi, trò chuyện, tăng tính tương tác, tạo ra sự dí dỏm, hài hước cho nội dung clip. Với sách tâm lý học, nhóm sẽ khơi gợi các vấn để về tâm lý có liên quan trong nội dung sách mà các bạn trẻ đang quan tâm và hay gặp phải như: bệnh trầm cảm, lo âu, tâm lý sợ đám đông... Hay với các tác giả, tác phẩm đã khá quen thuộc trong chương trình sách giáo khoa như Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh, thay vì giới thiệu riêng từng tác phẩm của họ, nhóm thực hiện đã chọn cách khai thác câu chuyện tình yêu của cặp vợ chồng tài hoa gắn liền hành trình sáng tác; với nhà văn Nguyễn Tuân, Kim Lân, nhóm lại chọn cách khai thác tình bạn đẹp lúc sinh thời của họ chưa được nhiều người trẻ biết đến…

Là người trực tiếp chọn sách và lên cuốn kịch bản, Thu Phương (thành viên nhóm) cho rằng, với cách này, các bạn trẻ sẽ thấy còn nhiều điều thú vị về các tác giả, tác phẩm mà nhà trường chưa giới thiệu, thôi thúc họ tiếp tục tìm hiểu.

Tạo thói quen đọc sách mới

Các thể loại sách sẽ được nhóm lựa chọn phong phú chứ không chỉ sách văn học. Để sản phẩm có thể tiếp cận người xem, các thành viên “Đang đọc gì đấy?” chia nhau đọc nhiều đầu sách hay, đang được chú ý. Quá trình này giúp các thành viên lọc ra chi tiết, nội dung hay, nổi bật nhất của cuốn sách. Khi được hỏi khó khăn nhất của dự án, Thu Phương cho hay, đó là việc hạn chế tối đa tiết lộ nội dung cuốn sách nhưng vẫn đủ thông tin để lôi kéo, cuốn hút các bạn trẻ tìm đọc.

Ngoài giới thiệu những cuốn sách hay, nhóm còn có những clip trò chuyện trực tiếp với các tác giả, trò chuyện với các hot TikToker có đam mê đọc sách, các nhạc sĩ có tác phẩm âm nhạc lấy cảm hứng từ nhân vật, tác phẩm văn học... Bên cạnh đó, còn có nhiều clip góp phần xây dựng văn hóa đọc như: trò chuyện về tục ngữ, ca dao Việt Nam; về những lỗi chính tả thường gặp; đố vui văn học; những kiến thức lịch sử, địa lý... mà nhiều người hay nhầm lẫn.

Trưởng nhóm Thùy Dương cho biết, đến nay, nhóm đã giới thiệu được khoảng 70 đầu sách hay. Cùng với TikTok, dự án cũng phát triển kênh trên các nền tảng Facebook, Instagram. Bên cạnh thành công đo được từ số lượng like, view lớn của những clip về sách, xây dựng văn hóa đọc, dự án cũng đang góp phần tạo ra những thay đổi tích cực đối với việc đọc sách của người trẻ.

“Một số đơn vị phát hành đã thông tin với nhóm rằng có những cuốn sách sau khi được giới thiệu trên kênh, thu hút được nhiều người xem đã thì đã bán được nhiều hơn. Hay có lần nhóm chia sẻ một quyển sách về bệnh tâm lý, có người xem đã gửi tin nhắn cảm ơn vì thông tin nhóm chia sẻ giúp bạn ấy được đồng cảm và giải tỏa được tâm lý. Hay có khán giả để lại bình luận cho biết, nhờ kênh mà bản thân đã mua được những quyển sách có thể làm thay đổi suy nghĩ, cuộc đời của mình.Từ đó, nhóm có thêm động lực cho dự án”, Thùy Dương chia sẻ.

Ra đời mới hơn 5 tháng, dù còn non trẻ so với nhiều kênh chuyên rì viu sách nhưng với cách làm mới mẻ, “rất Gen Z”, dự án “Đang đọc gì đấy?” đã thu về hơn 8,7 triệu lượt thích trên TikTok, gần 350.000 lượt người theo dõi. Các clip của nhóm đều thu về hàng triệu lượt xem. “Đang đọc gì đấy?” cũng hai lần đoạt giải Nhất cuộc thi BookTok do TikTok tổ chức dành cho các kênh TikTok chuyên về nội dung sách và văn hóa đọc. Dự án cũng đã góp phần thúc đẩy chuyển đổi số văn học đọc, khi thông qua kênh, rất nhiều khán giả bắt đầu tiếp cận thư viện số, hình thành thói quen nghe, đọc sách trên chiếc điện thoại, máy tính bảng của mình.