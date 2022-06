Vừa bị kết tội phỉ báng, Amber Heard lại lên truyền hình nói xấu Johnny Depp gây phẫn nộ

TPO - Hailey Bieber nổi bật trên đường phố New York với mốt “thả rông” sau khi ông xã cô tiết lộ bị liệt nửa mặt.

TPO - Katie Holmes rạng rỡ, tay trong tay bạn trai dự buổi công chiếu phim mà cô tham gia có tên "Alone Together" vào tối hôm qua, trong khuôn khổ Liên hoan phim Tribeca 2022 diễn ra ở New York (Mỹ).