Amber Heard công kích Johnny Depp sau khi được trai lạ cầu hôn

TPO - Amber Heard đã phản hồi gay gắt về bài đăng đầu tiên của Johnny Depp trên nền tảng TikTok.

Kể từ khi bắt đầu phiên tòa xét xử vụ kiện phỉ báng chống lại vợ cũ Amber Heard, Johnny Depp nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng người sử dụng TikTok. Vì lý do này, mới đây, tài tử “Cướp biển vùng Caribbean” đã chính thức đăng ký tài khoản của nền tảng mạng xã hội này.

Trong bài đăng đầu tiên trên TikTok, Depp đã cảm ơn người hâm mộ vì đứng về phía anh. “Chúng ta đã ở khắp mọi nơi cùng nhau. Chúng ta đã nhìn thấy mọi thứ cùng nhau. Chúng ta đã cùng nhau đi chung một con đường. Chúng ta đã làm điều đúng đắn cùng nhau. Tất cả là nhờ sự quan tâm của các bạn. Và bây giờ, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên phía trước. Các bạn, như mọi khi, là chủ nhân của tôi. Một lần nữa, tôi cảm thấy không có cách nào để bày tỏ sự biết ơn ngoài việc nói lời cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn bằng tình yêu và sự tôn trọng của tôi”, ngôi sao sinh năm 1963 nhắn nhủ fan.

Ngay sau đó, Amber Heard đã có động thái công kích chồng cũ. Theo đó, người phát ngôn của nữ diễn viên 36 tuổi đưa ra tuyên bố trên People: “Khi Johnny Depp nói rằng anh ta đang ‘tiến lên phía trước’ thì quyền phụ nữ đang thụt lùi. Thông điệp của bản án đến các nạn nhân của bạo lực gia đình là hãy e ngại đứng lên và lên tiếng”.

Trước đó, Amber cũng đề cập đến tương lai của quyền phụ nữ sau khi cô thất bại trong vụ kiện với chồng cũ: “Sự thất vọng mà tôi cảm thấy vào hôm nay không thể diễn tả thành lời. Tôi rất đau lòng khi cả núi bằng chứng vẫn không đủ để chống lại sức mạnh và tầm ảnh hưởng của chồng cũ. Tôi thậm chí còn thất vọng hơn về ý nghĩa của phán quyết này đối với những phụ nữ khác. Nó đặt ngược đồng hồ về thời điểm mà khi một phụ nữ lên tiếng đấu tranh, người đó có thể bị sỉ nhục công khai... Tôi tin rằng, các luật sư của Johnny đã thành công trong việc khiến bồi thẩm đoàn bỏ qua vấn đề then chốt của quyền tự do ngôn luận và bỏ qua bằng chứng thuyết phục rằng chúng tôi đã thắng ở Anh. Tôi rất buồn vì thua vụ kiện này. Nhưng tôi buồn hơn khi tôi dường như đã mất quyền mà vốn dĩ tôi phải có với tư cách một người Mỹ - được nói một cách tự do và cởi mở”.

Phát ngôn công kích chồng cũ của Amber Heard được đưa ra sau khi mỹ nhân “Aquaman” bất ngờ được trai lạ cầu hôn.

Theo truyền thông quốc tế, vài ngày sau khi thua kiện chồng cũ, Amber Heard nhận được lời nhắn nhủ trên Instagram từ một người đàn ông Ả Rập Saudi có tài khoản Bee4andafter_kw.

“Amber, vì tất cả các cánh cửa đang đóng lại với em, em không có ai chăm sóc mình ngoại trừ tôi. Tôi nhận thấy rằng một số người ghét và bắt nạt em, do đó, tôi quyết định kết hôn với em. Cầu mong Thánh Allah phù hộ cho cả hai chúng ta. Em là người được ban phước nhưng mọi người không cảm nhận được điều đó. Tôi tốt hơn ông già đó (Depp)”, người đàn ông bí ẩn nói.

Bài đăng nhận được hơn 179.000 lượt “Thích”. Đa phần dân mạng cho rằng, người đàn ông cố tình bày chiêu trò để thu hút sự chú ý.

Amber Heard không đáp lại lời cầu hôn bất ngờ này. Một nguồn tin tiết lộ, dù vẫn còn buồn bã vì thua kiện, Amber quyết định tập trung hơn vào việc làm mẹ và dành nhiều thời gian cho con gái một tuổi.

Tú Oanh