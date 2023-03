Vụ xe khách lao xuống ruộng ở Quảng Ngãi: Người điều khiển xe máy có uống rượu bia

Ngày 28/3, Công an huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục nghiên cứu hiện trường, thu thập thêm các chứng cứ để xác định nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên tuyến tránh Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức) vào chiều hôm qua, 27/3.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Nguyễn Văn An (63 tuổi, trú thôn 5, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức) có sử dụng rượu bia trước khi điều khiển xe máy lưu thông trên đường và thiếu quan sát khi băng qua đường ngang dân sinh giao nhau với khúc cua tuyến tránh Quốc lộ 1A.

Đến đoạn giao cắt với đường tránh qua thị trấn Mộ Đức, ông An băng sang đường thì thấy ô tô khách lao đến. Ông An cố tăng tốc cho xe máy vượt qua.

Trong khi đó, tài xế điều khiển xe khách cũng đánh lái nhằm tránh va chạm. Tuy nhiên, xe khách đã tông vào đuôi xe máy dẫn đến mất lái lao sang phần đường ngược chiều. Xe khách tiếp tục lao xuống ruộng lúa rồi lật nghiêng.

Theo Đại tá Võ Văn Đãi - Trưởng công an huyện Mộ Đức, qua làm việc với ông An tại Trung tâm Y tế huyện và thực hiện đo nồng độ cồn, kết quả bước đầu, ông này có sử dụng rượu bia.

Theo đó, ông An vi phạm nồng độ cồn với kết quả 0,053 mg/lít khí thở. “Nồng độ cồn như vậy là không đáng kể”, Đại tá Đãi nói thêm.

Cũng theo Đại tá Võ Văn Đãi, việc kết luận nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông trên cần phải có thời gian, có căn cứ theo luật chứ không phải nhận định chủ quan. Nồng độ cồn trong trường hợp này chưa nói lên điều gì.

Được biết, đoạn đường xảy ra vụ tai nạn vào khúc cua, đây là nút giao thông thường xuyên xảy ra tai nạn vì tầm nhìn hạn chế. Tại đây, có rất nhiều đường ngang cắt qua và là nút giao đồng mức với đường giao thông nông thôn.

Tuyến Quốc lộ 1A tránh thị trấn Mộ Đức là tuyến giao thông hỗn hợp gồm 2 làn đường xe cơ giới và 2 làn đường dành cho xe thô sơ. Đường không có dải phân cách mà chỉ có vạch kẻ sơn chia làn đường.

Tại vị trí xảy ra tai nạn là vạch sơn kẻ liền, kèm theo đó là ký hiệu vạch giao nhau. Cách hai đầu của điểm giao cắt cơ quan chức năng có cắm biển “nút giao” và biển “người đi bộ sang đường”. Theo đó, tốc độ cho phép phương tiện đi trên tuyến đường này tối đa là 80km/h.

Ông Phạm Văn Thanh, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các lực lượng khắc phục hậu quả. Đồng thời, nhắc nhở đơn vị BOT phải có biện pháp khắc phục, cảnh báo cho người dân qua lại khu vực này để giảm thiểu tai nạn giao thông.

"Đoạn đường này thường xảy ra tai nạn giao thông, chúng tôi đã nhắc nhở đơn vị BOT có biện pháp khắc phục tình trạng này. Trong thời gian đến, chúng tôi sẽ làm việc với Văn phòng Quản lý đường bộ 3 (Cục đường bộ Việt Nam) để có các giải pháp xóa điểm đen tai nạn giao thông này", ông Thanh nói thêm.

Trước đó, vào lúc 14h20 ngày 27/3, xe khách mang BKS 73B-007.84 do tài xế xế Đ.T.H (37 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình) điều khiển, chở 44 hành khách, lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến Km1073+600 bên trái Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức) thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 76G-221.17 do ông Nguyễn Văn An (63 tuổi, trú thôn 5, xã Đức Chánh) điều khiển đang băng qua đường. Do cố gắng tránh chiếc xe máy, xe khách này mất lái và lao xuống ruộng lúa bên đường rồi lật nghiêng.

Cú va chạm mạnh khiến tài xế H. tử vong tại chỗ, ông A. bị thương nhẹ, một số hành khách bị thương.