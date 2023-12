Vụ tìm thấy thi thể 3 bố con ở Hưng Yên: Nhận định nguyên nhân ban đầu

Theo nhận định của cơ quan công an, anh C. có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Nhiều lần anh đã nói với người nhà về việc tiêu cực.

Chiều tối nay (13/12), lãnh đạo Công an huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ thi thể 3 bố con được tìm thấy trên sông Bắc Hưng Hải.

Theo vị này, cách đây khoảng 1 tuần, gia đình trình báo về việc anh T.V.C (SN 1997, trú xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ) bế 2 con nhỏ đi khỏi nhà không về. Lực lượng Công an xã đã phối hợp với chính quyền cơ sở, nhân dân để tìm kiếm.

Đến hôm qua, người dân đã tìm thấy thi thể anh C nổi lên trên sông Bắc Hưng Hải.

Không tìm thấy dấu hiệu tác động ngoại lực trên thi thể của anh C, cơ quan công an thiên về nhận định nạn nhân trong lúc quẫn trí đã tự tử cùng các con.

Sáng nay, thi thể 2 con gái anh C là cháu Trần Ninh A (4 tuổi) và Trần Quỳnh A (gần 2 tuổi) được tìm thấy.

“Anh C. lấy vợ sớm, vợ cũng còn rất trẻ. Thời gian trước, anh này và vợ có mâu thuẫn nên người vợ đã bỏ về nhà mẹ đẻ, để lại 2 con gái nhỏ cho anh chăm sóc. Thời gian gần đây, anh C. có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Nhiều lần anh nói với người nhà về việc tiêu cực. Có thể do yếu tố tâm lý cùng với mâu thuẫn gia đình không được tháo gỡ, anh C. đã bế con ra sông tự tử”, vị lãnh đạo Công an huyện Yên Mỹ đưa ra nhận định ban đầu.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/cong-an-nhan-dinh-nguyen-nhan-vu-3-bo-con-tu-vong-tren-song-o-hung-yen-2226634.html