Vụ nuôi nhốt 17 con hổ ở Nghệ An: Khởi tố, bắt tạm một bị can

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố một bị can liên quan đến vụ nuôi nhốt hổ trái phép tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành gây chấn động dư luận.

Ngày 11/8, nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, viện đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hiền (SN 1982, trú tại xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành) về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm". Bị can Nguyễn Văn Hiền đã nuôi nhốt trái phép 14 con hổ trong nhà. Riêng 3 con hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà bà Nguyễn Thị Định (xóm Phú Xuân, xã Đô Thành, huyện Yên Thành) đang được Công an huyện Yên Thành thụ lý điều tra. Hiện, công an đang tạm giữ bà Định để lấy lời khai củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ mức độ vi phạm. Chồng bà Nguyễn Thị Định là anh Lê Văn Hậu - Công an viên xã Đô Thành, phụ trách địa bàn xóm Phú Xuân. Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, rạng sáng 4/8, Công an tỉnh Nghệ An đã triệt phá thành công chuyên án nuôi nhốt hổ trái phép tại địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành, thu giữ 17 cá thể hổ trưởng thành. Cụ thể, tại nhà Nguyễn Văn Hiền (SN 1982, xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành), cảnh sát phát hiện 14 cá thể hổ. Tại nhà Nguyễn Thị Định (SN 1971, xóm Phú Xuân, xã Đô Thành), cảnh sát thu giữ 3 con hổ. Mỗi con nặng từ 200kg đến 265kg. Sau khi hoàn tất các thủ tục, 17 con hổ được gây mê, vận chuyển đến khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm để chăm sóc trong thời gian điều tra vụ án. Số hổ chết (8 con) đã được cơ quan chức năng cấp đông để phục vụ công tác điều tra; 9 con còn lại đang dần hồi phục. Thu Hiền