Vụ nhân viên cây xăng bị đánh tới tấp: Công an mời tài xế ô tô lên làm việc

TPO - Công an xã Quỳnh Tam (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã mời tài xế ô tô có hành vi đánh nhân viên cây xăng lên trụ sở để xác minh sự việc. Nguyên nhân bước đầu được xác định do mâu thuẫn trong quá trình mua xăng giữa 2 bên.