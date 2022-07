Vụ lừa đảo chạy án 'khủng': Đường đi của khoản môi giới 1,5 triệu USD

TP - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố Bùi Trung Kiên (SN 1980, nguyên cán bộ Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và buôn lậu- C03) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong vụ án này, đáng chú ý là đường đi của khoản tiền môi giới hối lộ 1,5 triệu USD.

Năm bị can bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”, theo Khoản 4, Điều 365 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, gồm: Lê Thanh An (SN 1976, nguyên cán bộ Phòng 5, C03), Bùi Thị Hồng Giang (SN 1975, luật sư), Trần Văn Long (SN 1976, Tổng Giám đốc Công ty CP Truyền thông Du lịch Việt), Hà Duy Tuấn (SN 1985, ngụ tại xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, kinh doanh tự do) và Nguyễn Ngọc Triệu (SN 1973, cựu trụ trì Chùa Nôm ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Theo kết luận điều tra, năm 2021, ông Nguyễn Minh Quân (Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức) bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra về hành vi có dấu hiệu Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức. Sợ bị bắt, ông Quân nhờ ông Kiên giúp đỡ, lo lót để không bị xử lý. Ông Kiên nhận lời và yêu cầu ông Quân đưa chi phí ban đầu 700.000 USD. Ông Quân đã đưa đủ số tiền này.

Sau đó, ông Quân nhờ ông Kiên lo giúp luôn cho ông Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty TNHH TM DV và SX Minh Tâm, DN được trúng nhiều gói thầu tại Bệnh viện Thủ Đức) không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ông Kiên yêu cầu ông Quân đưa tiếp cho 1,5 triệu USD. Tổng cộng ông Kiên đã nhận của Quân 2,2 triệu USD.

Cơ quan điều tra đã ghi lời khai, khám xét khẩn cấp người, chỗ ở, nơi làm việc của ông Quân để thu thập tài liệu, chứng cứ, dữ liệu thể hiện ông Quân và Kiên trao đổi việc đưa, nhận 2,2 triệu USD.

Ông Kiên thừa nhận toàn bộ sự việc và hứa lo cho ông Quân, Lợi không bị xử lý hình sự, nhưng thực tế sau khi nhận tiền, ông Kiên không nhờ và không đưa tiền cho ai để giải quyết việc ông Quân nhờ. Đầu tháng 5/2021, thấy ông Kiên không giúp được, ông Quân đòi lại tiền và ông Kiên đã trả cho ông Quân 2 lần với số tiền tương đương 1,15 triệu USD (500.000 USD và 15 tỷ đồng). Số tiền còn lại, sau khi ông Quân có đơn tố cáo và công an tiếp nhận giải quyết thì gia đình ông Kiên đã tự nguyện nộp gần 24 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ để khắc phục hậu quả. Hành vi của ông Kiên theo Cơ quan điều tra là phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Định chạy tội nhưng bất thành

Sau khi ông Kiên không giúp được, ông Quân nhờ ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (Giám đốc Công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức) tìm luật sư tư vấn. Ông Hoàng giới thiệu ông Quân gặp ông Long và bà Giang. Ông Quân nhờ bà Giang và ông Long giúp để không phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức.

Bà Giang và ông Long nhận lời và ban đầu hai bên ký hợp đồng tư vấn pháp luật, ông Quân đã đưa cho bà Giang 1,2 tỷ đồng. Hai tuần sau ông Long yêu cầu ông Quân đưa cho mình 1,5 triệu USD và ông Quân đã trực tiếp đưa tiền cho ông Long vào tháng 7/2021. Ông Long, bà Giang đưa số tiền 1,5 triệu USD này cho ông An để nhờ ông An giúp cho ông Quân.

Sau khi nhận 1,5 triệu USD, ông An giữ lại 500.000 USD và chuyển cho ông Hà Duy Tuấn 1 triệu USD. Ông Tuấn đưa cho Nguyễn Ngọc Triệu 400.000 USD, ông Triệu mang 100.000 USD đóng kín vào hộp giấy kèm theo chiếc chuông gió phong thủy đến nhờ ông Vũ Văn Đắc (Chủ tịch HĐQT Công ty Thuận Thành) để liên hệ, nhờ người có thẩm quyền giúp ông Quân, nhưng không giải quyết được. Thực tế, những người nêu trên chưa liên hệ được và chưa đưa tiền cho bất kỳ ai để giải quyết việc ông Long và bà Giang nhờ. Hành vi của 5 bị can đã phạm tội “Môi giới hối lộ”.

Ông Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức có hành vi đưa 2,2 triệu USD nhờ giúp đỡ, lo lót để không bị xử lý, đã phạm vào tội “Đưa hối lộ”, quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Do ông Quân đã chủ động khai báo trước khi sự việc bị phát giác nên áp dụng Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Quân theo quy định.