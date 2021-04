Vụ hơn 200 nhân viên bệnh viện Bach Mai xin nghỉ việc: Người trong cuộc lên tiếng

TP - Trong báo cáo của Bệnh viện Bạch Mai gửi Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) do ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai ký nêu nguyên nhân khó khăn tài chính, quy chế hoạt động, tổ chức bộ máy dẫn tới 221 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên xin thôi việc.

Báo cáo nêu tổng doanh thu của Bệnh viện Bạch Mai năm 2020 giảm gần 2.000 tỷ đồng (tương đương 26%). Bệnh viện đã áp dụng mọi chính sách hỗ trợ cán bộ, viên chức để bình ổn thu nhập. Tuy nhiên, tình hình không được cải thiện.

Để phù hợp với cơ chế tự chủ, bệnh viện đã giải thể những đơn vị có chức năng, nhiệm vụ không còn phù hợp như dịch vụ miễn phí cho người bệnh, dịch vụ nước uống, xe vận chuyển, tang lễ...

Qua đó, 62 lao động phổ thông đã bị tinh giản. Hệ thống gồm 10 nhà thuốc hoạt động độc lập nay được sáp nhập vào khoa Dược và tinh gọn thành 5 nhà thuốc. Bệnh viện tinh giản thêm 51 lao động có trình độ trung cấp, cao đẳng.

Không đồng thuận với kết luận của lãnh đạo bệnh viện

Về vấn đề này, bác sĩ N.V.H. người có 30 năm gắn bó với Bệnh viện Bạch Mai và nhiều năm giữ chức trưởng khoa cho biết: “Những lý do mà lãnh đạo bệnh viện đưa ra không đúng với tôi. Lao động phổ thông nghỉ do tinh giản không nói nhưng bác sĩ gắn bó lâu năm nghỉ là có lý do riêng”.

Bác sĩ H. làm chuyên ngành kiểm soát nhiễm khuẩn lâu năm nhưng được yêu cầu chuyển sang một bộ phận khác, điều này khiến ông không thoải mái.

“Công việc ngành y đặc thù, không thể tính theo thời gian. Việc sử dụng người không hợp lý đã khiến tôi cũng như nhiều bác sĩ cảm thấy không phù hợp. Khi không phù hợp thì việc ra đi là đương nhiên. Bác sĩ cần môi trường làm việc tốt, cần cống hiến và phát triển nghề. Với tôi còn 5-7 năm công tác mới đến tuổi nghỉ nhưng tôi vẫn quyết định dừng lại. Còn với những bác sĩ trẻ, tôi nghĩ nếu có môi trường phù hợp họ sẽ quay về với Bệnh viện Bạch Mai. Thay đổi là tốt nhưng thay đổi phải theo tập thể và phù hợp”, bác sĩ N.V.H nói.

Những bác sĩ xin nghỉ việc cho rằng, với mô hình quản lý mới, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai yêu cầu từng khoa phòng phải báo cáo kiểm điểm, chấm điểm thi đua từng cá nhân.

“Bệnh viện học theo mô hình tư nhân, quản lý nhân sự của tư nhân là tốt, là đổi mới nhưng việc đãi ngộ với anh em lại không hợp lý. Thời gian qua, nguồn thu, mà cụ thể là lương, giảm tới 50-60%. Các quy trình, cơ chế đánh giá cũng không rõ ràng, dẫn đến soi mói, thù hằn cá nhân trong việc đánh giá. Cuối cùng, mọi người đều trong tâm thế đề phòng, rất mệt mỏi”, một bác sĩ chia sẻ.