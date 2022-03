Vụ gà chọi đẻ sòn sòn 7 trứng/ngày: Cán bộ chăn nuôi đến kiểm tra, gà tịt không đẻ nữa

TPO - Theo Chủ tịch TP. Hội An, 15 năm nay Hội An làm du lịch không có vụ tai nạn nào xảy ra chết người dù chìm thuyền, lật ca nô có xảy ra. Nhưng vụ lật ca nô vừa xảy ra khiến 17 người chết, nhiều người mắc kẹt bên trong do ca nô bịt kín không thể thoát ra ngoài. Hội An sẽ mời chuyên gia để đánh giá, tham vấn ý kiến để có kiến nghị cụ thể về phương tiện này.