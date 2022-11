Vụ Công ty tài chính mua bán dữ liệu, ghép ảnh vu khống người vay: Thưởng nóng lực lượng điều tra

TPO - Kiểm tra tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam và Công ty Luật TNHH MTV LEGAL A PLUS (địa chỉ ở phường An Phú, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam), công an phát hiện nhiều sai phạm như mua bán dữ liệu cá nhân, ghép ảnh vu khống người vay.

Sáng 24/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng đã đến động viên, khen thưởng nóng các đơn vị thuộc Công an tỉnh điều tra nhanh vụ việc liên quan công ty tài chính bán dữ liệu, ghép ảnh vu khống người vay. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, ngày 21/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an TP. Tam Kỳ và Phòng Cảnh sát cơ động tiến hành kiểm tra hành chính tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam (tại địa chỉ tầng 4, tòa nhà Panko Plaza, phường An Phú, TP.Tam Kỳ) và Công ty Luật TNHH MTV LEGAL A PLUS tại địa chỉ số 280 Nguyễn Văn Trỗi (An Phú, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam). Công an phát hiện nhân viên Công ty Mirae Asset Việt Nam ngoài hoạt động phát triển cho vay cá nhân còn có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người. Đối với Công ty TNHH LEGAL A PLUS, lực lượng chức năng xác định Vũ Ngọc Hiếu (SN 1996, trú tại phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) là nhân viên thu hồi nợ của công ty đã sử dụng hình ảnh của nhiều các nhân (không xin phép chủ sở hữu) và biên tập, lồng nội dung vu khống, không đúng sự thật nhằm khủng bố, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều người trên phạm vi toàn quốc. Qua thu thập tài liệu, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi “vu khống” theo khoản 2 điều 156 Bộ Luật hình sự đối với Vũ Ngọc Hiếu. Ngoài ra, công an còn phát hiện 3 đối tượng có hành vi đánh bạc qua không gian mạng. Ông Lê Văn Dũng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đã khen thưởng nóng, biểu dương Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Tam Kỳ và Phòng Cảnh sát cơ động sau thành tích điều tra vụ việc. Việc điều tra vụ việc ngay sau khi ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm có ý nghĩa lớn, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần quan trọng lập lại an ninh, trật tự trên địa bàn. Ông Dũng đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an các địa phương vào cuộc để tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng, góp phần giữ bình yên cho nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Hoài Văn