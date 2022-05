Vụ cháy xưởng gỗ ở Hà Nội: Vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về PCCC

TPO - Trước khi xảy ra vụ cháy lớn, thiêu rụi 800m2 xưởng sản xuất, Cty TNHH Hải Nam (Gia Lâm, Hà Nội) từng nhiều lần bị yêu cầu dừng hoạt động và bêu tên vì những vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Liên quan đến vụ cháy nói trên, chỉ huy Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội), cho biết đơn vị đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan công an, Cty TNHH Hải Nam (gọi tắt Cty Hải Nam) có diện tích xây dựng 5000m2 tại thôn Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm. Khu vực xảy ra hỏa hoạn ngày 1/5, có diện tích 3000m2 là xưởng sản xuất gỗ dán, quy mô 1 tầng, kết cấu khung thép, mái tôn.

Điều đáng nói, Cty Hải Nam có những sai phạm đặc biệt nghiêm trọng về phòng cháy, chữa cháy như đưa công trình vào hoạt động, sử dụng nhưng chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền…

Những vi phạm trên của Cty Hải Nam kéo dài từ đầu năm 2021 đến khi xảy ra vụ cháy mà không được khắc phục.

Cụ thể, tháng 5/2021, Công an huyện Gia Lâm đã kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại Cty Hải Nam do ông Trần Đức H. làm giám đốc và ra quyết định yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động đối với cở sở này từ ngày 23/7.

Hơn 2 tháng sau, cơ quan công an tiếp tục ra quyết định đình chỉ hoạt động kho, xưởng sản xuất của Cty Hải Nam bởi những nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ chưa được loại trừ, những vi phạm không được khắc phục hoặc không thể khắc phục và có nguy cơ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng.

Đến ngày 15/12, Cty Hải Nam vẫn không thể khắc phục được vi phạm và cơ quan công an có văn bản gửi UBND huyện Gia Lâm để chỉ đạo đơn vị địa bàn phối hợp kiểm tra, xử lý. Đồng thời đưa danh sách các cơ sở vi phạm, trong đó có Cty Hải Nam lên trang thông tin điện tử huyện Gia Lâm.

Vẫn theo cơ quan công an, nhận thấy những nguy cơ xảy ra cháy nổ tại cơ sở này vẫn có thể xảy ra, tháng 1/2022, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại kho, xưởng sản xuất Cty Hải Nam và có văn bản yêu cầu ông Trần Văn H. dừng ngay mọi hoạt động sản xuất và tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị phòng cháy, chữa cháy để ứng phó khi có hỏa hoạn.

Đồng thời, yêu cầu khẩn trương thực hiện thẩm duyệt thiết kế, tổ chức thi công và đề nghị cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Tuy nhiên, công an xác định, tính đến thời điểm trước khi xảy ra vụ cháy, Cty Hải Nam vẫn không khắc phục vi phạm, lén lút hoạt động sản xuất tại khu vực kho, xưởng.

Trước đó, rạng sáng 1/5, tại khu vực xưởng sản xuất của Cty Hải Nam xảy ra vụ hỏa lớn. Lực lượng chức năng điều động hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Do bên trong chứa nhiều hàng hóa, nguyên liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh và nhanh chóng lan rộng, phát sinh nhiều khói, khí độc. Lực lượng chữa cháy khoanh vùng triển khai chữa cháy để ngăn cháy lan sang các cơ sở xung quanh và nhà dân.

Hơn 7h cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng 800m2 nhà xưởng Cty Hải Nam bị thiêu rụi.