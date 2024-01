Vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong: Thanh Hoá có công điện khẩn, công an vào cuộc điều tra

TPO - Liên quan đến vụ cháy trong đêm khiến 3 mẹ con tử vong tại nhà riêng, ngày 30/1, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có công điện khẩn gửi các đơn vị, trong khi đó cơ quan công an đã vào cuộc điều tra xác định nguyên nhân vụ việc.

Nội dung công điện khẩn nêu, thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới thân nhân, gia đình bị nạn. Đồng thời, để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, hạn chế mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu: UBND huyện Vĩnh Lộc tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho gia đình người bị nạn; phối hợp với cơ quan công an và đơn vị liên quan khắc phục hậu quả vụ cháy, điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Công điện khẩn cũng yêu cầu giám đốc các sở, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của pháp luật và phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy; phát huy hiệu quả các mô hình "tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng"; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, để xảy ra cháy lớn, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại đơn vị, địa phương trong phạm vi quản lý.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 29/1, vụ hỏa hoạn xảy ra tại gia đình anh Lê Ngọc T (ở thôn 4, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc) khiến 3 mẹ con gồm: chị Trịnh Thị L (SN 1984), cháu Lê Trịnh Ngọc S (SN 2013) và cháu Lê Trịnh Ngọc Th (SN 2018) tử vong. Được biết, nhà anh T sử dụng tầng 1 làm nơi sửa chữa xe máy, còn hai tầng trên để ở và sinh hoạt hàng ngày.