Vụ cây xanh trong trường ở TPHCM bất ngờ bật gốc: Một học sinh đi đường nhập viện cấp cứu

TPO - Một cây me cổ thụ trong sân Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1, TPHCM), bất ngờ bật gốc đổ xuống đường khiến một em học sinh bị thương và nhiều phụ huynh chạy tán loạn.

Sự việc trên xảy ra vào sáng sớm ngày 3/4, khi thời tiết bình thường và trong lúc học sinh đến trường.

Anh S. một phụ huynh có con học Trường THCS Trần Văn Ơn cho biết, lúc 7 giờ sáng khi đưa con đến trường học thì đã thấy cây ngã đổ. Khi phát hiện cây ngã đổ, nhiều phụ huynh đã bỏ xe chạy tán loạn. Một số người không thoát kịp nên mắc kẹt dưới tán cây, trong đó có một em học sinh bị tán cây đè đã được đưa đi Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu.

Theo một bảo vệ Trường THCS Trần Văn Ơn, thời điểm cây đổ vào khoảng 7 giờ sáng, có một số xe máy bị đè trúng, trong đó có 2 xe bị hư hỏng nặng. "Từ ngày thành lập trường đã có cây me này rồi, tính ra tuổi thọ cũng cả trăm năm tuổi", bảo vệ này nói.

Sáng cùng ngày, PV liên lạc với bà Lê Thị Thanh Giang - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn nhưng không được. Theo một số giáo viên có mặt tại trường, hiện cô hiệu trưởng đang ở bệnh viện cùng em học sinh và được biết, sức khỏe của em hiện đã ổn định.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, nam sinh không may bị cây me bật gốc đè đã được xuất viện. Theo lời nam sinh này, khi đang chạy xe máy qua đoạn đường này thì thấy cây me đổ ra đường. "Do đã vào tâm tán lá của cây me ngã nên em chỉ có thể cố lách qua khỏi các thân cây to và bị tán cây quẹt vào người và xe. Hiện người em chỉ bị trầy xước nhẹ nhưng chiếc xe máy thì bị hư hỏng nên lực lượng chức năng giữ lại để xử lý", nam sinh này kể.

Theo ghi nhận của PV, đến 9 giờ 45 phút sáng, lực lượng chức năng đã chặn đường đoạn cây me bật gốc để tiến hành cắt khúc di chuyển.