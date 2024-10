Vụ buôn lậu than củi lớn qua biên giới: Phạt 1,7 tỷ đồng, tịch thu 9 xe tải

TPO - Đây là vụ buôn lậu than củi Lào lớn nhất bị bắt giữ ngay tại thị trấn biên ải Lao Bảo do Công an Quảng Trị đấu tranh, triệt phá.

Ngày 6/10, ông Lê Hồng Quang-Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị thông tin, TAND tỉnh này vừa mở phiên xét xử vụ buôn lậu than củi lớn qua biên giới, đối với bị cáo Trần Hùng Hiệp (SN 1980, ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) về tội Buôn lậu; 3 bị cáo người Lào là Ki Keo Ta Luong Lat (SN 1974), Non Tha Vat Det Mi Xay (SN 2000), Pau Xay Vi Sit (SN 1995, đều trú tại huyện Phin, tỉnh Savannakhet, Lào) về tội Vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, trong vụ bắt giữ 177 tấn than Lào nhập lậu, trị giá hàng hóa hơn 970 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án cũng như lời khai tại tòa, được làm rõ: Vào lúc 15h30 ngày 12/5/2024, tại bãi tập kết thuộc khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện có 10 xe tải gắn biển số Lào, trên xe chở đầy than củi Lào, tổng khối lượng là 177 tấn. Tại thời điểm bắt giữ, có chủ hàng là Trần Hùng Hiệp và 3 lái xe người Lào là Ki Keo Ta Luong Lat, Non Tha Vat Det Mi Xay, Pau Xay Vi Sit điều khiển 3 ô tô tải (trên xe từ 21 đến gần 27 tấn than). Toàn bộ số than trên 10 ô tô đều theo đường tiểu ngạch, nhập cảnh trái phép từ Lào sang Lao Bảo.

Trần Hùng Hiệp khai, trước đó sang huyện Phin để tìm mua than củi về bán lại cho các hộ kinh doanh ở Việt Nam. Một người đàn ông người Lào thỏa thuận bán với giá 3 triệu VNĐ/tấn than, số lượng tùy thuộc thu gom. Ngày 11/5, Hiệp nhận được tin hàng về, xe và người lái do người Lào thuê chở.

Theo thỏa thuận, Hiệp đã lần lượt đón, dẫn 10 xe tải gắn biển số Lào chở than theo đường tiểu ngạch ở bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo về bãi tập kết vào rạng sáng 12/5. Trong đó, 3 xe cuối cùng là do Ki Keo, Non và Pau điều khiển, được thuê chở từ huyện Phin để lấy tiền công. Tại thời điểm Công an phát hiện, ngoài 3 lái xe này, những lái xe khác đều không có ở hiện trường. Có 9/10 xe ô tô biển số Lào chở hàng lậu không xác định được chủ sở hữu, bị tịch thu.

Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Trị tuyên hình thức phạt tiền 1,7 tỷ đồng đối với bị cáo Trần Hùng Hiệp về tội Buôn lậu; tuyên phạt 3 bị cáo người Lào là Ki Keo Ta Luong Lat, Non Tha Vat Det Mi Xay, Pau Xay Vi Sit, mỗi bị cáo 6 tháng tù.

Đối với xử lý tang vật liên quan vụ án, Tòa tuyên tịch thu 9 phương tiện xe ô tô tải biển kiểm soát Lào chở hàng lậu.