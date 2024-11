VTV Bình Điền Long An hợp tác với đội bóng cũ của Thanh Thúy

TPO - Kỷ niệm 20 năm thành lập, CLB bóng chuyền VTV Bình Điền Long An ký kết biên bản hợp tác với CLB PFU Bluecats (Nhật Bản) là đội bóng cũ của Trần Thị Thanh Thúy, mở ra nhiều cơ hội về đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho các vận động viên đội bóng.

Ngày 26/11 câu lạc bộ bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An đã kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Sự kiện diễn ra không lâu sau khi đội vô địch quốc gia 2024, với sự trở lại ngoạn mục của phụ công Ngọc Hoa.

VTV Bình Điền Long An có tiền thân là Dệt Long An, là một trong những đội bóng chuyền giàu thành tích nhất Việt Nam. Sau khi đội được chuyển giao cho doanh nghiệp quản lý năm 2004, đội đã có sự phát triển mạnh mẽ. Đến năm 2007, đội chính thức nhận được sự bảo trợ thông tin của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và chính thức đổi tên thành VTV Bình Điền Long An.

Sau 20 năm phát triển, VTV Bình Điền Long An đã gặt hái rất nhiều thành tích với 5 lần vô địch quốc gia (2009, 2011, 2017, 2018 và 2024); 6 lần vô địch Cúp Hùng Vương, 3 lần đăng quang Cúp Hoa Lư, 2 lần vô địch Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup...

Ngay từ những ngày đầu, ban lãnh đạo đội bóng cũng luôn tạo điều kiện để các vận động viên tốt nhất ra nước ngoài thi đấu như Ngọc Hoa, Kim Liên, Trần Thị Thanh Thúy... Với sự hỗ trợ này, các vận động viên đã có sự phát triển về chuyên môn, đóng góp chung vào thành tích của đội nói riêng và bóng chuyền Việt Nam nói chung.

Trong dịp kỷ niệm 20 năm, ban lãnh đạo đội bóng cũng ký hợp đồng hợp tác với câu lạc bộ PFU Bluecats (Nhật Bản). Đây là đội mà Trần Thị Thanh Thúy đã thi đấu một thời gian. Sự hợp tác giữa 2 bên mở ra nhiều cơ hội về đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho các vận động viên của VTV Bình Điền Long An.