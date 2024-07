Với Rory McIlroy, tấm huy chương Vàng Olympic sẽ cứu rỗi 10 năm không danh hiệu lớn

TPO - Từng phản đối đưa golf vào Thế vận hội, nhưng bây giờ, Rory McIlroy đang kỳ vọng sẽ có được tấm huy chương Vàng Olympic Paris 2024 để xóa đi nỗi đau 10 năm không chiến thắng ở các giải đấu lớn.

Golf Olympic 2024 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 10/8 tại Albatros Course thuộc Le Golf National, thị trấn Guyancourt nằm cách trung tâm Paris khoảng 25 dặm về phía tây nam. Rory McIlroy đại diện cho CH Ireland tranh tài sau khi thua trong trận play-off tranh huy chương Đồng Olympic Tokyo 2020.

Lần này, McIlroy có động lực lớn để giành chiến thắng bởi đã tròn 10 năm kể từ khi anh giành danh hiệu ở một trong 4 giải golf danh giá nhất thế giới lớn (PGA Championship 2014).

"Tôi đã đọc nhiều bài viết nói về việc đã không vô địch một trong 4 giải lớn suốt 10 năm qua", golfer 35 tuổi nói, "Với tôi, đây là một trong những, hoặc cũng có thể nói là nỗi đau lớn nhất trong cả sự nghiệp. Vì vậy, huy chương Olympic sẽ là một thành tựu lớn".

McIlroy cũng cho biết anh đang tập trung cao độ cho Thế vận hội: "Lần gần nhất trên sân golf, tại The Open 2024 vào nửa cuối tháng 7/2024, tôi đã không thể hiện tốt. Bây giờ tôi muốn bản thân phải ở phong độ cao nhất khi môn golf Olympic 2024 khởi tranh".

Trong quá khứ từng có cuộc tranh luận lớn về việc golf có nên được đưa vào nội dung thi đấu Olympic sau khi bị loại bỏ kể từ năm 1908. Bản thân McIlroy cũng phản đối kịch liệt, nhưng chuyển sang ủng hộ và khi thi đấu tại Tokyo 2020, anh nói: “Trước đây tôi đã đưa ra một số bình luận bốc đồng và thiếu hiểu biết. Nhưng khi tới Olympic và trải nghiệm không khí, tinh thần Thế vận hội, tôi đã rất phấn khích và nghĩ rằng golf ở Olympic rất có tương lai”.

Trong quá trình chuẩn bị cho Golf Olympic 2024 ở tây nam Paris, McIlroy chia sẻ: “Với câu hỏi huy chương Olympic sẽ nằm ở đâu trong thứ bậc thành tích, tôi không thể trả lời cho đến khi giành được nó. Tôi không biết liệu nó có thể sánh ngang với các giải đấu lớn hay không (gồm The Open, US Open, The Masters và PGA Championship) bởi 4 giải này đều mang các tiêu chuẩn vàng. Mặc dù vậy, tôi cho rằng theo thời gian, golf Olympic có thể vươn tới các tiêu chuẩn đó".