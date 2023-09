Vodcast: Hướng dẫn phòng chống, thoát nạn khi cháy chung cư

TPO - Hôm nay (27/9), do mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương ở huyện Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) ngập cục bộ, gây nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu của người dân. Giao thông đi lại khó khăn do một số tuyến đường ngập sâu trong nước.