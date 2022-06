Vợ cũ Tom Cruise mặc xuyên thấu, quấn quýt tình trẻ kém 11 tuổi ở sự kiện

TPO - Katie Holmes rạng rỡ, tay trong tay bạn trai dự buổi công chiếu phim mà cô tham gia có tên "Alone Together" vào tối hôm qua, trong khuôn khổ Liên hoan phim Tribeca 2022 diễn ra ở New York (Mỹ).