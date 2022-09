Vĩnh Long: 3 trẻ em chết đuối trong 2 ngày

TPO - Chỉ trong 2 ngày, tại tỉnh Vĩnh Long có 3 cháu bé tử vong do đuối nước, dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em mình; nhất là trong thời điểm mùa nước nổi đang tràn về.

Ngày 9/9, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tổ chức lặn và tìm thấy một bé trai bị đuối nước tại đoạn sông Bô Kê (thuộc thủy phận ấp Phú Long A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ).

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 8/9, em N.G.N (11 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) đi tắm sông cùng 3 em học sinh khác.

Khoảng 30 phút sau, nhóm bạn không thấy N. ngoi lên mặt nước nên đã lên bờ tri hô. Người dân xung quanh thấy vậy đã gọi điện báo lực lượng cứu nạn cứu hộ đến hỗ trợ.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Vĩnh Long đã điều 3 xe chuyên dụng cùng 15 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng xuống hiện trường tiến hành triển khai đội hình tìm kiếm nạn nhân.

Sau hơn 20 phút, lực lượng đã tìm thấy N. cách hiện trường khoảng 20m.

Trước đó, vào khoảng 15h30, ngày 7/9, tại ấp Thuận Phú A, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cũng xảy ra tai nạn đuối nước khiến 2 cháu bé 5 tuổi tử vong.

Được biết, nạn nhân đều là cháu của bà N.T.C (ngụ địa chỉ trên). Trong lúc bà C. đang nấu cơm phía sau thì 2 cháu của bà chơi trước nhà. Khoảng 10 phút sau, bà C. quay ra thì không thấy các cháu đâu, chỉ thấy cửa rào mở. Đi ra xung quanh tìm thì phát hiện 2 đôi dép ở gần mé sông nên bà C. lập tức tri hô và cùng hàng xóm lặn xuống sông mò tìm, vớt được thi thể 2 cháu cách nơi bỏ lại dép khoảng 20m.