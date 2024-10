Vietnam Career & Training Fair 2025: Ngày hội việc làm đầu tiên dành riêng cho người đi làm tại Việt Nam

Lần đầu tiên tại Việt Nam, ngày hội việc làm dành riêng cho người đi làm chuyên nghiệp sẽ ra mắt, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực tuyển dụng và đào tạo.

Vietnam Career & Training Fair (VCTF) sẽ chính thức diễn ra vào tháng 3 năm 2025, đánh dấu sự kiện tuyển dụng và đào tạo quy mô lớn đầu tiên dành riêng cho người đi làm tại Việt Nam. Sự kiện hứa hẹn mang đến hàng ngàn cơ hội việc làm và chương trình phát triển nghề nghiệp, góp phần vào mục tiêu phát triển sự nghiệp bền vững.

Điểm nổi bật của sự kiện

VCTF được tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế, quy tụ nhiều nhà tuyển dụng hàng đầu trong các lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam, mang đến hàng nghìn cơ hội việc làm và phát triển cho người lao động. Đây cũng là cơ hội lý tưởng để các doanh nghiệp thể hiện cam kết phát triển bền vững thông qua các chương trình và cơ hội nghề nghiệp liên quan đến các tiêu chuẩn về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), đồng thời thu hút nhân tài có cùng tầm nhìn. Đặc biệt, sự kiện còn có sự tham gia của các doanh nghiệp được vinh danh trong danh sách "Best companies to work for in Asia", gia tăng cơ hội cho ứng viên tìm kiếm môi trường làm việc chuyên nghiệp và phù hợp.

Đối tượng tham dự

VCTF là cơ hội tối ưu cho người lao động đang tìm kiếm việc làm mới, cùng với các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu có nhu cầu tuyển dụng. Sự kiện này cũng chào đón các tổ chức tư vấn nghề nghiệp, các đơn vị đào tạo và cử nhân có dự định nâng cao văn bằng tại các trường đại học hàng đầu ở Việt Nam, tạo ra một môi trường kết nối đa dạng và phong phú.

Các hoạt động chính của sự kiện

Trong khuôn khổ sự kiện, sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn như gian hàng tuyển dụng, hội thảo và workshop về phát triển sự nghiệp và nâng cao kỹ năng. Khu vực tư vấn nghề nghiệp sẽ hỗ trợ điều chỉnh CV và phỏng vấn tại chỗ. Các hoạt động kết nối như thảo luận theo chủ đề và phiên coaching/mentoring 1-1 cũng sẽ được tổ chức, hứa hẹn mang đến trải nghiệm phong phú cho người tham dự.

Thông tin thời gian và địa điểm

Sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày: 15 và 16 tháng 3 năm 2025, tại GEM Center, 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Đây là địa điểm lý tưởng để kết nối các nhà tuyển dụng và ứng viên trong không gian chuyên nghiệp và hiện đại.

Thông tin liên hệ BTC VCTF

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ ban tổ chức VCTF theo thông tin:

Ms. Thảo Lương (Đại diện truyền thông tại Việt Nam)

Số điện thoại: 0868 586 123

Email: contact@vctf.asia

Website: careerfair.asia/vietnam/