Việt – Trung đàm phán vòng thứ 16 về hợp tác trên biển

TPO - Đêm nay và ngày mai (4-5/8), miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Từ 6/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to, vùng đồng bằng còn mưa dông rải rác.