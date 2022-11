Việt Nam - Thái Lan thông qua chiến lược “Ba kết nối”

TP - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hôm qua nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường giữa Việt Nam và Thái Lan. Nhằm đóng góp cho sự vững mạnh về kinh tế - xã hội, hai nước thông qua chiến lược “Ba kết nối”.

Tại cuộc hội đàm ngày 16/11 ở thủ đô Bangkok, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, đặc biệt là cơ chế họp nội các chung do Thủ tướng hai nước đồng chủ trì; phối hợp thực hiện hiệu quả Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường giai đoạn 2022-2027 được ký kết nhân chuyến thăm này.

Nhằm đóng góp cho sự vững mạnh về kinh tế - xã hội, hai nước thông qua chiến lược “Ba kết nối”, gồm: Kết nối chuỗi cung ứng, kết nối các ngành kinh tế cơ sở, đặc biệt là kết nối giữa các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ, các doanh nghiệp của các địa phương; và kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững của hai nước là Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh của Việt Nam và Mô hình Kinh tế sinh học - tuần hoàn - xanh (BCG) của Thái Lan.

Lập trường chung về các vấn đề khu vực

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, giao lưu nhân dân, giao lưu giữa hai Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, Thái Lan - Việt Nam, tăng cường giảng dạy tiếng Thái tại Việt Nam và tiếng Việt tại Thái Lan. Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ và chính quyền các địa phương của Thái Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan, cũng như việc bảo tồn, phát huy giá trị của các địa điểm văn hóa lịch sử Việt Nam tại Thái Lan, nhất là 3 khu di tích, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo khẳng định phối hợp thúc đẩy một ASEAN đoàn kết, tự cường và phát huy vai trò trung tâm; xây dựng tiểu vùng Mekong kết nối, hòa bình và thịnh vượng; duy trì lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, theo đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Sau hội đàm và chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác, hai nhà lãnh đạo gặp gỡ báo chí để thông báo về kết quả của chuyến thăm và ra Tuyên bố chung với thông điệp “Kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan: mở ra chương mới của mối quan hệ Đối tác Chiến lược mạnh mẽ hơn nữa vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung”.

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Prayut Chan-o-cha chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác như: Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giai đoạn 2022-2027; Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự; Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khỏn-kèn, Thái Lan.