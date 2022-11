Việt Nam - New Zealand hướng tới kim ngạch thương mại song phương 2 tỷ USD

TP - Chiều 14/11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng New Zealand nhân chuyến thăm chính thức tại Việt Nam. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Jacinda Ardern hội đàm và dự lễ ký kết các văn kiện hợp tác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Thủ tướng Jacinda Ardern và Đoàn tới thăm Việt Nam, đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Jacinda Ardern với Thủ tướng Phạm Minh Chính để tăng cường quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế, thúc đẩy giao lưu nhân dân và trên nhiều lĩnh vực khác cũng như việc hai bên đã ký kết một số thỏa thuận hợp tác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi với Thủ tướng Jacinda Ardern về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong các lĩnh vực, những kết quả đạt được đã nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Việt Nam, trong đó có những kết quả tích cực trong phòng, chống đại dịch COVID-19, phục hồi kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự phát triển trong quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là việc nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược từ năm 2020. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ với New Zealand trong chính sách đối ngoại của mình; đồng thời, cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của New Zealand trong nhiều năm qua trong đó có việc triển khai “Chương trình hành động Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2021-2024” và hỗ trợ Việt Nam trong việc phòng, chống dịch bệnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tình cảm về đất nước New Zealand tươi đẹp, nhân dân New Zealand mong muốn hòa bình hợp tác, hữu nghị và bày tỏ mong muốn chuyến thăm của Thủ tướng Jacinda Ardern sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới ngày càng thiết thực trên cơ sở phát huy những thành tựu đã đạt được.

Thủ tướng New Zealand cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp Thủ tướng và Đoàn đại biểu, bày tỏ vui mừng về việc được thăm lại Việt Nam ở cương vị Thủ tướng, những tình cảm sâu sắc từ lâu mà Thủ tướng đã dành cho Việt Nam, bày tỏ vui mừng về những đổi thay to lớn, tích cực của Việt Nam trong những năm qua.

Trước đó, chiều 14/11, tại Trụ sở Chính phủ, sau khi hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern dự Lễ ký kết văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục New Zealand; Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ GTVT Việt Nam và Bộ GTVT New Zealand về hợp tác hàng không dân dụng. Đây là những thỏa thuận góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand.

Trong buổi hội đàm, hai bên đã đề ra các phương hướng để đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa trong thời gian tới. Trong đó, nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh; thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương; đồng thời triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có. Hai bên nhất trí phối hợp chuẩn bị tốt cho chuyến thăm chính thức New Zealand tới đây của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Việt Nam và New Zealand tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc phòng-an ninh nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đang ngày càng gia tăng tại khu vực, trong đó có tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, thiên tai, dịch bệnh…

Về kinh tế, hai nước phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên mức 2 tỷ USD vào năm 2024, tiếp tục tạo điều kiện tiếp cận thị trường hơn nữa cho các mặt hàng nông sản của nhau; phối hợp triển khai hiệu quả các hiệp định như Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Australia - New Zealand, CPTPP, RCEP mà hai bên là thành viên; đồng thời tạo điều kiện gia tăng hơn nữa đầu tư hai chiều. Hai bên nhất trí để một số nông sản của Việt Nam như quả thanh long, chanh... nhập khẩu vào New Zealand, trong khi đó một số nông sản của New Zealand vào Việt Nam như bí ngô, dâu tây...

Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết, cùng với ký kết hai thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và giao thông vận tải, New Zealand quyết định mở rộng dự án hỗ trợ Việt Nam trong giảm rủi ro thảm họa đê điều.

Việt Nam và New Zealand tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982; tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử hiệu quả, thực chất.