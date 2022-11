Tặng Thủ tướng New Zealand áo đấu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

TPO - Chiều 14/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern gặp Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam nhân dịp tham dự Giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm 2023 tại New Zealand và Úc.

Trong cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng người đồng cấp New Zealand chiếc áo thi đấu có chữ ký của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Trước đó, hai Thủ tướng đã có cuộc hội đàm, dự lễ ký kết văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, hàng không dân dụng.

Hai Thủ tướng cũng đề ra các phương hướng để đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa trong thời gian tới, vì lợi ích của mỗi nước, góp phần vào hòa bình, thịnh vượng, hợp tác và phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương.

Tại cuộc gặp báo chí, Thủ tướng New Zealand bày tỏ vinh dự được tới thăm Việt Nam để thảo luận tăng cường hợp tác với một đối tác quan trọng của New Zealand; bày tỏ cám ơn sự đón tiếp rất nồng hậu của phía Việt Nam dành cho đoàn. Hai bên đã tái khẳng định cam kết hợp tác nhằm góp phần bảo đảm an ninh, an toàn và thịnh vượng của hai đất nước.

Thủ tướng New Zealand cho biết, hai bên đã chia sẻ niềm vui về kết quả kiểm soát đại dịch tại mỗi nước; thảo luận về các biện pháp hợp tác phòng chống dịch, thúc đẩy quan hệ chính trị, ngoại giao và giao lưu nhân dân, hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, ứng phó biến đổi khí hậu. Bà đánh giá quan hệ và các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng được tăng cường.

Việc hai bên ký kết các thỏa thuận về giáo dục- đào tạo và giao thông vận tải sẽ tăng cường cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống này. Hai bên cũng thảo luận về một lĩnh vực hợp tác truyền thống khác là hợp tác phát triển, với các giải pháp thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

Bà Ardern nhắc tới các dự án về an toàn đập, đê điều và cho biết New Zealand mong muốn tiếp tục mở rộng các dự án này tại nhiều tỉnh, thành phố để giúp Việt Nam nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó các thảm họa.

Thủ tướng Jacinda Ardern nhấn mạnh nông nghiệp là điểm mạnh trong quan hệ hai nước. Hai bên đã có sáng kiến để thương mại hóa sản phẩm thanh long của Việt Nam và thảo luận về tiềm năng tăng cường hoạt động thương mại với các sản phẩm khác như bí ngô, dâu tây của New Zealand và chanh, bưởi của Việt Nam.

Hai bên đang hướng tới mục tiêu thương mại song phương 2 tỷ USD và Thủ tướng New Zealand tin rằng mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được.