Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác minh tố cáo công an nhận hối lộ tại Đắk Nông

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của ông Võ Tư Thiệt và bà Nguyễn Thị Bích Hồng, trú tại thôn 3, xã Đắk Buk So (Tuy Đức, Đắk Nông) tố cáo Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức và Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) huyện Tuy Đức đã khởi tố oan sai và có hành vi nhận hối lộ. Gần đây, Viện KSND tỉnh Đắk Nông có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Ngày 2/6/2022, TAND huyện Tuy Đức xử sơ thẩm, đã tuyên phạt các bị cáo Võ Tư Thiệt và Nguyễn Thị Tuyết mỗi người 9 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Sau đó, các bị cáo đã kháng án. Hiện vụ án đang trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, đề nghị ông Thiệt và bà Hồng chờ kết quả xử phúc thẩm của TAND tỉnh Đắk Nông.

Đối với hành vi nhận hối lộ, qua xác minh ban đầu, Viện KSND tỉnh Đắk Nông nhận thấy có dấu hiệu của tội xâm phạm hoạt động tư pháp, nên đã chuyển đơn, tài liệu, hồ sơ xác minh ban đầu tới Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao để kiểm tra, xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật. Đến nay, Viện KSND tỉnh Đắk Nông chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo về tội phạm của Viện KSND Tối cao.

2. Đơn của bà Bùi Thị Thanh và ông Cao Chí Khiêm, trú tại xã Phúc Thọ (Lâm Hà, Lâm Đồng) khiếu nại một số cán bộ của địa phương có dấu hiệu làm trái, vi phạm pháp luật, đe doạ dân trong thu hồi, bồi thường, hỗ trợ đất và cây trồng… tại dự án xây dựng công trình đường ĐT.724 qua thôn Phú Cát (xã Phúc Thọ). Về sự việc này, Ban Quản lý Dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Dự án đường ĐT.724 được triển khai từ năm 2018, đến nay đã cơ bản hoàn thành, góp phần đảm bảo giao thông cho nhân dân khu vực vùng sâu vùng xa của tỉnh. Tại huyện Lâm Hà, đã tiến hành vận động hơn 900 hộ dân để bàn giao mặt bằng thi công công trình cũng như phối hợp thực hiện các thủ tục về giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án. Trong quá trình thực hiện, còn hai trường hợp khiếu nại về giải phóng mặt bằng là hộ bà Bùi Thị Thanh và ông Cao Chí Khiêm. Hiện Ban Quản lý Dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với UBND huyện Lâm Hà giải quyết dứt điểm hai trường hợp khiếu nại trên.

3. Đơn của chị Phạm Thị Liễu, trú tại thôn Cát Tiên (xã Quang Trung, An Lão, thành phố Hải Phòng) tố giác một số đối tượng vào ngày 19/12/2021 đã giết anh Trịnh Quang Trung (chồng chị Liễu) tại phường Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội). Về sự việc này, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Ngày 19/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông tiếp nhận và thụ lý vụ án giết anh Trịnh Quang Trung (sinh năm 1994, trú tại xã Quang Trung, huyện An Lão). Qua quá trình điều tra, ngày 2/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng các bị can đến Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội (Phòng Cảnh sát Hình sự) để tiếp tục điều tra, giải quyết theo thẩm quyền. Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông chuyển đơn của chị Phạm Thị Liễu tới Phòng cảnh sát Hình sự (Công an thành phố Hà Nội) để xem xét, giải quyết và trả lời báo Tiền Phong theo quy định.