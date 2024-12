Vị trí đắc địa - Yếu tố quyết định tiềm năng tăng giá của The Larita

Quỹ đất trung tâm khan hiếm, giá cả tăng cao và xu hướng sống xanh, thúc đẩy khách hàng chuyển sang những bất động sản vùng ven, với nhiều không gian xanh và giá cả hợp lý hơn, đưa The Larita vào tầm ngắm của nhiều khách hàng với vị trí tâm điểm.

Giới chuyên gia nhận định, phân khúc nhà phố vẫn là kênh đầu tư hiệu quả và là nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh tình hình lạm phát tiếp tục tăng trong thời gian sắp tới. Dòng sản phẩm này phù hợp với nhà đầu tư có dòng tài chính ổn định, có thể đầu tư trong trung và dài hạn.

Bên cạnh đó, đề án “Xây dựng Chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021 – 2030” đã được phê duyệt định hướng tăng tỷ lệ nhà ở chung cư cao tầng và giảm dần tỷ lệ nhà ở thấp tầng trong các dự án khu trung tâm. Chính vì vậy, đây cũng là cơ hội cho nguồn cung nhà phố với giá cả phải chăng ở các tỉnh lân cận thành phố như Long An với khu đô thị The Larita.

Nghiên cứu của Savills cho biết, trong những năm gần đây, mặc dù thị trường bất động sản có nhiều biến động tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận đối với sản phẩm bất động sản nhà phố có mức độ tăng giá khá cao dao động từ 20-25%/năm. Thậm chí tại một số dự án, khu vực giá thị trường thứ cấp tăng 40-50%/năm. Lý do xuất phát từ vị trí và hạ tầng khu vực.

Chính vì vậy, The Larita sở hữu vị trí ngay mặt tiền đường Hoàng Phan Thái, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, được đánh giá là nằm trong khu vực đang có hệ thống giao thông hạ tầng cải thiện với loạt dự án trọng điểm đang gấp rút hoàn thành.

Vị trí: Yếu tố tiên quyết quyết định tiềm năng tăng giá của The Larita

Hạ tầng giao thông luôn đóng vai trò quyết định trong việc tăng trưởng giá trị bất động sản. Với vị trí chiến lược tại khu Tây Sài Gòn, The Larita đang hưởng lợi lớn từ loạt dự án giao thông trọng điểm đang và sẽ đi vào hoạt động trong tương lai gần:

Cao tốc Bến Lức - Long Thành: Tuyến cao tốc kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ, mà còn giúp cư dân The Larita dễ dàng tiếp cận sân bay Long Thành. Sự hoàn thiện của nút giao Mỹ Yên càng gia tăng lợi thế cho dự án, tạo điều kiện liên thông giữa cao tốc này với cao tốc TP.HCM - Trung Lương và Vành đai 3 TP.HCM.

Vành đai 3 TP.HCM: Đóng vai trò liên kết các tuyến cao tốc hướng tâm như cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành và TP.HCM - Trung Lương. Với đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch đang được đẩy nhanh tiến độ, cư dân The Larita sẽ được tận hưởng kết nối thông suốt từ TP Thủ Đức qua Nhơn Trạch, kéo gần khoảng cách đến sân bay Long Thành.

Mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận lên 8 làn xe: Việc mở rộng không chỉ giải quyết tình trạng ùn tắc tại cửa ngõ phía Tây Nam TP.HCM mà còn gia tăng tính kết nối giữa TP.HCM với ĐBSCL. Tuyến đường này sẽ trở thành động lực lớn thúc đẩy sự phát triển kinh tế và giá trị bất động sản dọc tuyến, trong đó có The Larita.

Sân bay quốc tế Long Thành: Dự kiến trở thành trung tâm vận tải hàng không lớn nhất Đông Nam Á, cùng với cao tốc Bến Lức - Long Thành khi hoàn thành, tuyến giao thông quan trọng kết nối miền Tây và Đông Nam Bộ, đi qua huyện Bến Lức (Long An) – nơi The Larita tọa lạc, sẽ đóng vai trò như một hành lang giao thương chiến lược, rút ngắn đáng kể thời gian ở những khu đô thị phía Tây như The Larita đến sân bay Long Thành với khoảng 30-40 phút, mang lại sự thuận tiện tối đa cho cư dân và nhà đầu tư.

Bên cạnh vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ và pháp lý minh bạch sẽ là những yếu tố thúc đẩy giá trị bất động sản của dự án tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

Hiện Xuân Thảo Corporation đang gấp rút xây dựng dãy shophouse và hoàn thành các hạng mục tại nội khu The Larita, đảm bảo tiến độ theo cam kết sẽ bàn giao nhà đến khách hàng vào Quý 2/2025.

Xuân Thảo Corporation cũng tung ra nhiều chính sách hấp dẫn đến khách hàng, bao gồm: Ưu đãi hoàn thiện bên trong" trị giá 500 triệu đồng dành cho phương thức thanh toán tiêu chuẩn trong vòng 15 tháng, và ưu đãi lên đến 1,2 tỷ đồng dành cho những khách hàng thanh toán nhanh 70% giá trị sản phẩm trong vòng 3 tháng. Đặc biệt, gói thiết kế sân vườn trị giá 200 triệu đồng cũng được áp dụng với số lượng giới hạn, dành cho những gia chủ nhanh tay sở hữu.

Một sản phẩm được phát triển bởi Khải Hoàn Land Tên dự án: The Larita Vị trí: Số 9 đường Hoàng Phan Thái (Hương lộ 10), Mỹ Yên, Bến Lức, Long An Website: https://thelarita.com.vn/