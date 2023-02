Vì sao thời trang giải phóng vòng một được lăng xê trở lại?

TPO - Mốt khoe vòng một một lần nữa trở thành điểm nhấn, từ các sự kiện trao giải đến sàn catwalk. Những người đẹp gây chú ý với miếng dán ngực bắt mắt, độc - lạ.

Theo New York Post, mốt khoe vòng một đang trở lại đường đua xu hướng. Các nhà thiết kế tại Tuần lễ Thời trang New York đã chọn cách tôn vinh vòng một gần như được phô bày hoàn toàn bằng loạt trang phục tạo điểm nhấn. Hết buổi trình diễn này đến buổi trình diễn khác giới thiệu những bộ trang phục kỳ lạ kết hợp những miếng dán có tính trang trí cao.

Chuyên gia phong cách George Kotsiopoulos nói với New York Post: “Tôi cảm thấy thời trang ngày càng trở nên mạo hiểm hơn. Các quy tắc phong cách cũ không còn được áp dụng nữa. Chúng ta đã đi đến điểm mà bạn có thể làm được nhiều hơn nữa, ngoài việc đưa phụ nữ khỏa thân xuống đường băng”.

Với đa dạng chủ đề, từ quyến rũ đến siêu thực, những chiếc áo được thiết kế táo bạo nhất để thu hút sự chú ý. Tại thương hiệu Area, Giám đốc sáng tạo Piotrek Panszczyk giới thiệu chiếc áo ngực hình vỏ chuối màu vàng kim. Nghệ sĩ/nhà mỹ thuật học Carly Mark mang đến chiếc áo kết từ những sợi dây làm từ chuỗi hạt đen, với phần nhạy cảm nhất được che bằng hình trứng rán hoặc nụ hoa hồng làm từ nhựa thông. Trong khi đó, nhà mốt Kim Shui biến chữ cái đầu tiên của tên mình thành hai miếng dán ngực lấp lánh được buộc lại với nhau bằng sợi dây mảnh.

Người mẫu Nakai Sherman, mặc chiếc áo “có như không” của Kim Shui, hoan nghênh sự phô bày cơ thể này. “Vòng một của tôi lộ ra ngoài. Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu”, người đẹp chia sẻ với phóng viên ở hậu trường show diễn.

Trang phục chỉ che điểm quan trọng của vòng một xuất hiện vào những năm 1920, bắt nguồn từ những vũ nữ tìm cách lách luật cấm khỏa thân nơi công cộng. So với ngày nay, nó gây tranh cãi dữ dội hơn nhiều. Đến năm 1999, Lil' Kim trở thành tâm điểm tại lễ trao giải MTV’s VMAs khi mặc trang phục lệch vai để lộ một bên ngực “thả rông” với miếng dán hình vỏ sò đính sequin.

15 năm sau, các biên tập viên thời trang tốn không ít giấy mực bởi Tom Ford trình làng chiếc váy dạ hội có phần thân trên làm bằng vải trong suốt, đính đá lấp lánh ở vòng một. Rihanna mê mệt thiết kế này và không ngại diện công khai.

Năm 2016, chiếc váy da đen chỉ che một bên ngực, bên còn lại là miếng dán bằng chất liệu pha lê, của Saint Laurent được ca ngợi như tuyên ngôn mạnh mẽ về tính dục của phụ nữ. Vào khoảng thời gian đó, nhiều phụ nữ theo đuổi lý tưởng bình đẳng cơ thể. Họ bắt đầu giải phóng vòng một bằng những miếng dán táo bạo tại các bữa tiệc, câu lạc bộ, lễ hội âm nhạc và trên mạng xã hội.

Năm 2022, Doja Cat gây ấn tượng mạnh với chiếc váy khoét cổ để lộ vòng một có hai miếng dán bằng vàng. Tháng 2, Camila Cabello tạo hiệu ứng tương tự tại lễ trao giải Grammy 2023 trong bộ cánh của PatBO.

Kotsiopoulos, người đồng sở hữu câu lạc bộ đêm Or Bar ở West Hollywood, California (Mỹ), cho biết không xa lạ với cảnh phụ nữ mặc đồ khoe “da thịt” và anh hoàn toàn ủng hộ việc một nửa thế giới tự tin với cơ thể họ.

“Thế hệ trẻ ít bị đắn đo hơn trước. Ngày càng ít hạn chế và quy tắc hơn về những gì được gọi là trang phục phù hợp. Nhiều phụ nữ trẻ được trao quyền để khoe cơ thể của họ”, anh nói.

Kim Shui chỉ ra bộ sưu tập mới của cô hướng đến quyền tự chủ, sự an toàn và tự do thể hiện bản thân của phụ nữ. “Nó không có nghĩa rằng bạn gợi cảm khi bạn lộ nhiều da thịt. Bạn có quyền lựa chọn những gì bạn muốn mặc. Món đồ trang sức ở vòng một của chúng tôi có thể dễ dàng tạo kiểu trên áo ba lỗ hoặc áo dài tay nếu bạn cần kín đáo”, nhà thiết kế nhấn mạnh với The Post.

Các blogger thời trang Heather Cocks và Jessica Morgan cho rằng sự tự do đang lên ngôi là cách phản ứng lại đồ bảo hộ y tế và sự cô lập do đại dịch COVID-19 gây ra.

“Tôi nghĩ những gì chúng ta đang thấy là giai đoạn cuối của quá trình thoát ra khỏi bóng tối. Có vẻ như chúng ta đang ở thời đại mà mọi người muốn định nghĩa lại cái gọi là áo”, Cocks nhận định.

Bên cạnh đó, Morgan khuyên nên biết lựa chọn hoàn cảnh và môi trường để diện trang kiểu trang phục táo bạo đó bởi không phải nơi nào cũng phù hợp với sự phóng khoáng, ngay cả đi câu lạc bộ đêm cũng nhớ cầm theo áo khoác.

Tú Oanh