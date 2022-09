Vì sao Phó Chủ tịch TP Điện Biên Phủ bị bắt?

Ông Nguyễn Tuấn Anh bị nhận định liên quan sai phạm trong đền bù, tái định cư tại Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cảng hàng không Điện Biên. Sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên cũng thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của ông Tuấn Anh tại UBND TP Điện Biên Phủ và nhà riêng tại phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ.

Theo kết quả điều tra bước đầu, ông Nguyễn Tuấn Anh (SN 1977), được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ từ tháng 10/2018.

Trước đó, 25/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên cũng khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Vân, Giám đốc Trung tâm Quản lý đất đai TP Điện Biên Phủ về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 1, Điều 360 Bộ luật Hình sự.