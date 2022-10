Vì sao khán giả tò mò với phim có yếu tố loạn luân?

TPO - Phần ngoại truyện của "Game of Thrones" chứa nhiều cảnh nhạy cảm giữa những người cùng huyết thống. Yếu tố trên đang được khán giả, mạng xã hội và truyền thông quan tâm.

Theo Insider, phần tiền truyện của Game of Thrones mang tên House of the Dragon tràn ngập những cảnh loạn luân. Tập 8 của phim vừa phát sóng cho thấy cảnh Daemon Targaryen và cháu gái Rhaenyra có mối quan hệ tình cảm. Họ đã có những cảnh ướt át suốt mùa phim. Trong tập 7, sau đám tang người vợ thứ hai của Daemon, người này và cháu gái đã quan hệ thể xác và kết hôn.

Loạn luân là chủ đề xuyên suốt loạt phim Trò chơi vương quyền. Chuyện tình lãng mạn giữa anh chị em Cersei và Jamie Lannister ngay từ tập đầu tiên của Game of Thrones đã thúc đẩy sự gia tăng các tìm kiếm về chủ đề loạn luân trên các web người lớn, theo The Sun.

Hơn một thập kỷ sau, House of Dragon vẫn tiếp tục chủ đề này và người xem không ngừng bàn tán về điều đó. Theo Justin Lehmiller, nhà nghiên cứu tình dục của Viện Kinsey, nói yếu tố loạn luân đánh vào ham muốn sâu xa của người xem. Họ luôn muốn tìm hiểu những thứ bị cấm.

Theo Lehmiller, người đã viết một cuốn sách về những tưởng tượng tình dục có tên Tell Me What You Want, tuyên bố những điều cấm kỵ về mặt tình dục, bao gồm loạn luân khiến con người tò mò.

Đến khi Sigmund Freud, người sáng tạo ra phân tâm học, đặt ra thuật ngữ "phức hợp Oedipus" vào năm 1899, loạn luân được xếp vào nhóm hàm ý tiêu cực.

Nhưng mọi đánh giá, định kiến xã hội không dập tắt câu chuyện tưởng tượng loạn luân trên màn ảnh, theo Lehmiller. Theo chuyên gia, từ tác phẩm khiêu dâm, mạng xã hội cho đến series như Game of Thrones tạo ra kiểu "phục hưng loạn luân" trên màn ảnh và tạo cảm giác tò mò cho khán giả.

"Những điều cấm kỵ thường tạo ra sự tò mò. Dù loạn luân có tồi tệ đến mức nào, con người vẫn tò mò về sự bệnh hoạn đó", Lehmiller nói.

Geoffrey Celen, chuyên gia tìm hiểu xu hướng của ngành công nghiệp phim khiêu dâm, nói với tạp chí MEL: "Vài thập kỷ qua tâm lý con người không thay đổi nhiều. Họ luôn tò mò với những câu chuyện loạn luân dù biết đó là điều cấm kỵ và trái với đạo đức".