Ryan Reynolds bị tố 'xấu tính kinh khủng'

TPO - TJ Miller nói rằng anh không hiểu lý do Ryan Reynolds không thích mình dù cả hai có màn phối hợp ăn ý trong "Deadpool". Nam diễn viên cũng không muốn trở lại phần tiếp theo của bộ phim về lính đánh thuê hài hước.

Trong cuộc phỏng vấn của The Adam Corolla Show, TJ Miller tuyên bố anh không trở lại trong Deadpool 3. Diễn viên 41 tuổi nói căng thẳng giữa anh và Ryan Reynolds leo thang khi quay các phần phim trước đó.

"Anh ấy rất kinh khủng với tôi và luôn đối xử với tôi như thể nhân vật trong phim. Anh ấy luôn nói tôi không phải là ngôi sao, diễn không hài hước, phải quay lại bộ phim", TJ Miller chia sẻ.

Ngôi sao của The Big Hero 6 nói anh đã nghe những gì Ryan Reynolds nói và cảm thấy điều đó thật kỳ lạ. TJ Miller ám chỉ Reynolds có thể thấy không an toàn khi đóng phim cùng anh nhưng không hiểu lý do đằng sau.

"Có lẽ là tại tôi không hài hước bằng Ryan hoặc là tôi không đóng nhiều phim như anh ấy", TJ Miller nói.

Dù lên tiếng tố Ryan Reynolds có thái độ ngôi sao, Miller giải thích rằng anh không ác ý khi nói đến nam diễn viên.

"Tôi sẽ không bao giờ làm việc với Ryan nữa. Tôi ước gì anh ấy tốt hơn. Ryan rất giỏi trong vai trò Deadpool. Thật kỳ lạ khi anh ấy ghét tôi", nam diễn viên nói.

TJ Miller đồng thời cho rằng anh không hề ác ý khi nhắc đến Ryan Reynolds. Nam diễn viên mong Deadpool 3 sớm ra mắt. "Tôi chỉ nghĩ rằng Ryan không thích tôi mà thôi. Điều đáng nói là anh ấy thể hiện điều đó ra mặt", anh nói thêm.

TJ Miller đóng vai Weasel, là người điều hành quán bar cho lính đánh thuê trong phim, đồng thời là bạn thân của nhân vật Deadpool (Ryan Reynolds đóng).

Sắp tới, nhiều gương mặt nổi tiếng khác gia nhập vũ trụ Deadpool. Hugh Jackman trở lại với vai Người Chồn trong phần tiếp theo về lính đánh thuê hài hước. Reynolds đã thông báo thông tin này trong video hài hước được quay tại nhà. Trên mạng xã hội, người hâm mộ bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến sự trở lại của Hugh Jackman sau 5 năm vắng bóng trong vai trò Wolverine.