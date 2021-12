Vì sao bàn thắng của Smith-Rowe vào lưới MU được công nhận?

TPO - Smith-Rowe bên phía Arsenal đã đưa bóng vào lưới MU trong khi David de Gea đang nằm ôm chân đau đớn. Nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng cho đội khách.

Phút 13, Emile Smith-Rowe có pha sút tỉa bóng vào khung thành MU khi thủ môn David de Gea đang nằm sân. Sau một hồi trao đổi với các trợ lý, trọng tài chính đã công nhận bàn thắng mở tỉ số của Arsenal. Đây là điều dễ hiểu vì David de Gea không bị cầu thủ nào bên phía Arsenal phạm lỗi mà anh bị đau do đồng đội Fred dẫm vào mắt cá chân. Do đó, bàn thắng hợp lệ.

Tuy nhiên, MU đã bỏ quên một điều quan trọng khiến họ bị thủng lưới trong tình huống này đó chính là tiếng còi của trọng tài. Ở tình huống Emile Smith-Rowe đưa bóng vào lưới David de Gea, trọng tài đã đưa chiếc còi lên miệng chuẩn bị thổi phạt pha phạm lỗi. Nếu trọng tài thổi phạt, trận đấu sẽ dừng lại.

Trọng tài đã không thổi nhưng các cầu thủ MU vẫn dừng lại và chờ quyết định của trọng tài vì cho rằng bàn thắng của Emile Smith-Rowe là không hợp lệ, de Gea đang nằm sân. Đội chủ nhà đã quên mất một quy tắc vàng trong thi đấu bóng đá. Đó là họ phải luôn thi đấu theo tiếng còi. Trọng tài chưa thổi tức là trận đấu vẫn đang diễn ra và phải tập trung vào tình huống.

Rất may, đội chủ sân Old Trafford đã không phải trả giá vì sai lầm này. Fred đã lập công chuộc tội sau đó với đường kiến tạo cho Bruno Fernandes ghi bàn. Chính cầu thủ người Brazil đã mang về phạt đền cho đội chủ nhà để Ronaldo ấn định chiến thắng 3-2 quý giá trên sân Old Trafford.

Chiến thắng kịch tính của MU trước Arsenal đang có chút dư vị buồn bởi ngay khi trận đấu kết thúc, đội bóng của tân HLV Ralf Rangnick đã chia tay Michael Carrick.

Giám đốc bóng đá John Murtough chia sẻ về quyết định bất ngờ này, trong đó ông nhấn mạnh đây là lựa chọn của Carrick: “Michael ra đi với lời cảm ơn chân thành nhất và những lời chúc tốt đẹp nhất của tất cả mọi thành viên tại Manchester United.

Anh ấy xứng đáng sau 15 năm phục vụ CLB với tư cách là một cầu thủ và một huấn luyện viên. Dù rất buồn khi anh ấy ra đi nhưng chúng tôi tôn trọng và hiểu quyết định của Michael. Chúng tôi biết ơn sự lãnh đạo mà Michael đã thể hiện qua giai đoạn chuyển giao này, và mặc dù anh ấy đang rời xa CLB, nhưng anh ấy sẽ luôn được chào đón trở lại như một huyền thoại của nơi này".