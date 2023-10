Vi phạm của xe Thành Bưởi: Có thể tước giấy phép kinh doanh

TP - Sau vụ tai nạn nghiêm trọng làm 5 người tử vong tại Đồng Nai mới đây, xe khách của Cty TNHH Thành Bưởi (TPHCM) đã lộ ra hàng loạt vi phạm, nếu được xác định là vi phạm nghiêm trọng, doanh nghiệp có thể bị tước giấy phép kinh doanh vận tải.

Vụ tai nạn do xe khách của Cty TNHH Thành Bưởi gây ra tại Đồng Nai vào rạng sáng 30/9 làm 5 người chết. Qua xác minh của cơ quan chức năng, tài xế điều khiển xe gây tai nạn đã bị tước giấy phép lái xe (do những vi phạm trước đó); xe chạy vượt quá tốc độ; tài xế vượt xe thiếu quan sát; trong 9 tháng, xe của doanh nghiệp này vi phạm tốc độ nhiều lần nên bị tước phù hiệu 246 lần…

Nói về vi phạm của xe khách Thành Bưởi, lãnh đạo Cục Đường bộ (Bộ GTVT) cho rằng, theo Nghị định 10/2020, lái xe vi phạm, xe của doanh nghiệp để xảy ra vi phạm tốc độ nhiều lần sẽ bị tước phù hiệu, phạt hành chính, tước giấy phép lái xe. Trường hợp để xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả từ mức nghiêm trọng trở lên, cá nhân và doanh nghiệp ngoài bị phạt hành chính, còn bị phạt bổ sung như tước giấy phép kinh doanh vận tải có thời hạn. Với trường hợp vụ tai nạn của xe khách Thành Bưởi, khi cơ quan điều tra xác minh, làm rõ vi phạm, nếu lỗi thuộc về tài xế và doanh nghiệp, ngoài bị phạt hành chính, doanh nghiệp còn có thể bị tước giấy phép kinh doanh vận tải 1-3 tháng. Việc kết luận vi phạm, thẩm quyền tước giấy phép kinh doanh vận tải với doanh nghiệp sẽ do sở GTVT nơi cấp phép kinh doanh thực hiện. Sau vụ tai nạn, Sở GTVT TPHCM đang thanh kiểm tra Cty TNHH Thành Bưởi.

Về kiểm soát lái xe, lãnh đạo Cục Đường bộ cho rằng, quy định hiện hành đã nêu rõ, trước khi xe xuất bến, doanh nghiệp có trách nhiệm kiểm tra giấy phép lái xe, sức khỏe của tài xế, các giấy tờ liên quan. Trong quá trình vận chuyển, doanh nghiệp có trách nhiệm theo dõi, nhắc nhở tài xế chấp hành quy định liên quan.

Hiện tại, Cục Đường bộ đang đánh giá: Hệ thống dữ liệu giám sát hành trình để cấp tài khoản cho lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương truy cập, sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, hiện tại, hệ thống còn hạn chế do đầu tư đã lâu (năm 2015), thiếu kinh phí nâng cấp nên công nghệ lạc hậu, hạn chế về năng lực xử lý dữ liệu. Dù vậy, trách nhiệm giám sát, đảm bảo hoạt động vận tải an toàn trước tiên vẫn là doanh nghiệp. Bộ GTVT đang triển khai đề án ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn tới, trong đó có mục tiêu hình thành hệ thống quản lý hoạt động vận tải theo hướng tự động phát hiện và cảnh báo vi phạm để cơ quan chức năng xử lý. Bên cạnh đó, Bộ GTVT đang nghiên cứu đề xuất sửa đổi Nghị định 10/2020, theo hướng siết việc cấp và thu hồi phù hiệu, biển hiệu đối với xe kinh doanh vận tải.