'Vì ngày mai tươi sáng' cho phạm nhân ở xứ Lạng

TPO - Ngày 22/8, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Chương trình “Vì ngày mai tươi sáng” tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn.

Dự chương trình có anh Lăng Văn Chí - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phòng PC10 Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp một số cơ quan, đơn vị khác.

Trong chương trình, các phạm nhân đã được tham gia chuỗi các hoạt động gồm: thưởng thức các tiết mục văn nghệ, xem phóng sự “Theo ánh mặt trời”, kịch ngắn “Mở rộng vòng tay”; tham quan triển lãm chuyên đề “Sắc màu không gian di sản văn hóa xứ Lạng”, đọc sách tại xe thư viện đa phương tiện; nghe tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, phòng chống tội phạm; tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xem phim tư liệu; giao lưu bóng chuyền hơi.

Nhân dịp này, 40 phạm nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập, lao động và rèn luyện đã được tặng quà; đồng thời, Trại tạm giam Công an tỉnh cũng được Thư viện tỉnh trao tặng gần 100 cuốn sách có nội dung về văn học, pháp luật...

Chương trình được tổ chức thiết thực Chào mừng Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Công an Nhân dân và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8), 79 năm Ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9), 68 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2024). Qua đây, góp phần tăng cường công tác giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức quyết tâm cải tạo, hướng thiện cho các phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn.