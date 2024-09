VAR có mặt ở 6/7 trận LPBank V.League 1-2024/25, lần đầu tiên xuất hiện tại sân Thống Nhất

TPO - Ngày mai (14/9), LPBank V.League 1-2024/25 sẽ khởi tranh với những trận đấu hấp dẫn. Và BTC cũng giúp người hâm mộ có thêm những trải nghiệm thú vị khi bố trí VAR tham gia giúp trọng tài điều hành ở 6/7 trận đấu.

Thay vì tối đa 3 trận như mùa trước, năm nay số lượng các trận đấu có VAR đã được tăng lên đáng kể. Tất cả là nhờ sự phối hợp giữa ban tổ chức giải, nhận thêm 2 xe VAR lưu động từ FIFA.

Bên cạnh đó, VFF và Công ty VPF cũng phối hợp tổ chức các khóa đào tạo nhân sự về công nghệ VAR, tăng cường tập huấn để các trọng tài, trợ lý trọng tài và kỹ thuật viên nắm vững cách sử dụng.

Nhờ vậy, 4 xe VAR có thể vận hành hết công suất trong các vòng đấu. Đây là tin vui cho NHM, đặc biệt là NHM phía Nam vì mùa giải vừa qua, VAR chủ yếu xuất hiện ở các trận đấu miền Trung đổ ra, nơi có nhiều đại chiến giữa các đội bóng giàu tham vọng như Hà Nội FC, Thể Công Viettel, Công an Hà Nội, Thép Xanh Nam Định hay Đông Á Thanh Hóa…

Vòng 1, có lẽ NHM sẽ háo hức đến sân Thống Nhất theo dõi đại chiến giữa CLB TPHCM và Thể Công Viettel vì đây là lần đầu tiên trên sân Thống Nhất có VAR ở một trận đấu ở V-League. Chưa kể 2 cái tên CLB TPHCM và Thể Công Viettel cũng có sức nặng khi đây là hai đội đã cán đích ở tốp 5 mùa trước và lực lượng được xem là đủ sức cản đường các ông lớn.

Với sự xuất hiện gần như tối đa của VAR, LPBank V.League 1-2024/25 hứa hẹn sẽ công bằng và hấp dẫn hơn. Ngoài cuộc đối đầu tại Thống Nhất, các trận Hà Nội FC vs Bình Định, Thanh Hóa vs Bình Dương, SLNA vs Đà Nẵng, Hải Phòng vs CAHN cũng chứng kiến VAR xuất hiện. Trận đấu duy nhất không VAR là Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại sân Hà Tĩnh.

