Vào trụ sở công an cướp tài sản

TPO - Ngày 4/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thứ trưởng Trương Quốc Cường đồng thời khám xét nơi làm việc của ông này tại trụ sở Bộ Y tế.