Vàng ‘rớt’ giá, người mua lỗ nặng

TPO - Trung tướng Lê Văn Huyên bàn giao cho Thiếu tướng Nguyễn An Phong về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

TPO - Hưởng ứng chương trình xây nhà cho người nghèo của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An, những ngày qua, đoàn viên, thanh niên huyện Tương Dương đã đóng góp ngày công, hỗ trợ vận chuyển vật liệu, san nền nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.