Vàng giảm giá

TP - Để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, công đoạn in sao, vận chuyển đề thi đến các điểm thi bảo mật, an toàn là một trong những khâu đặc biệt quan trọng. Kỳ thi năm nay, các địa phương vẫn chịu trách nhiệm in sao, vận chuyển đề dưới sự bảo vệ chặt chẽ của lực lượng công an.