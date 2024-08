Vắc xin phế cầu 23 mới đặc biệt hiệu quả ở người cao tuổi, bệnh nền

Ngay trong bối cảnh nhiều dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, TP.HCM vừa công bố dịch sởi và toàn dân đang hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin đầy đủ cho trẻ em và người lớn, ngày 28/8, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC đã chính thức triển khai tiêm chủng vắc xin phế cầu 23 (MSD - Mỹ) trên gần 200 trung tâm trên cả nước. Sau vắc xin phế cầu 10 và 13, Việt Nam có thêm vắc xin phế cầu 23 (MSD - Mỹ) - một loại vắc xin mới phòng phế cầu khuẩn, kịp thời giúp người dân thêm cơ hội phòng các bệnh do phế cầu hiệu quả, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền.

Đến VNVC Hoàng Văn Thụ (TP.HCM) tiêm vắc xin phế cầu 23, ông Minh (67 tuổi, quận Gò Vấp) cho biết: “Tôi từng mắc Covid-19, hậu bệnh tôi thường xuyên khó thở, thở gấp và ho, đặc biệt khi trở trời. Trước đó, tôi đã duy trì tiêm vắc xin cúm và phế cầu 13, hệ hô hấp khỏe mạnh hơn. Do đó, khi nghe VNVC có vắc xin phế cầu 23 hiệu quả cao ở người từng mắc Covid-19, có bệnh nền, tôi đi tiêm ngay để miễn dịch được toàn diện, yên tâm sức khỏe tuổi già”.

Bà Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc Cung ứng, Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết, trong gần 8 năm qua, VNVC đã cùng các hãng vắc xin đưa về Việt Nam 10 loại vắc xin mới, giúp hạn chế tối đa tình trạng khan hiếm vắc xin, đặc biệt là giúp phòng nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ em và người lớn.

“Là đối tác chiến lược toàn diện với Tập đoàn dược phẩm MSD, do đó, VNVC đã đặt hàng sớm và nỗ lực cùng Công ty MSD Việt Nam đưa vắc xin quan trọng này về phục vụ cho người dân. Hiện vắc xin phế cầu 23 đã có đầy đủ tại VNVC, được bảo quản an toàn trong hệ thống hàng trăm kho lạnh đạt chuẩn GSP chất lượng quốc tế và sẵn sàng triển khai tiêm rộng rãi cho trẻ em từ 2 tuổi, người lớn, người cao tuổi có bệnh nền”, bà Hà nói.

Vắc xin phế cầu 23 có tên Pneumovax 23 (Mỹ) đã được đưa vào sử dụng tại gần 50 quốc gia trên toàn thế giới như Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Úc, Hồng Kông, Singapore... Đây là vắc xin phòng 23 chủng vi khuẩn khác nhau của phế cầu, là những chủng tiêu biểu trong số những tác nhân gây bệnh phế cầu xâm lấn, bao gồm: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F.

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết lịch tiêm vắc xin phế cầu 23 sẽ tùy theo độ tuổi và lịch sử chủng ngừa. Vắc xin được khuyến cáo tiêm bổ sung cho trẻ em và người lớn đã tiêm vắc xin phế cầu 10 và 13 để củng cố hiệu quả và tăng cường bảo vệ trước các chủng phế cầu khác mà hai loại vắc xin này chưa có. Trẻ từ 2 tuổi trở lên và người lớn tiêm một liều cơ bản. Người có nguy cơ cao mắc bệnh cần tiêm chủng lại sau liều cơ bản 5 năm hoặc theo chỉ định của bác sĩ điều trị.

Bác sĩ Chính cho biết, nhiều nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả của vắc xin phế cầu 23 lên đến 86% trong việc phòng ngừa bệnh lý do phế cầu khuẩn xâm lấn và viêm phổi ở người cao tuổi và người có bệnh nền. Cụ thể, vắc xin phế cầu 23 có thể giảm tỷ lệ mắc bệnh lý do phế cầu khuẩn xâm lấn từ 57% đến 85% tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và bệnh lý nền. Trong đó, nếu xét theo từng nhóm bệnh lý nền, vắc xin phế cầu 23 giúp giảm nguy cơ mắc phế cầu đến 65% với nhóm bệnh phổi mạn tính, 73% với nhóm có bệnh mạch vành, 77% với nhóm cắt lách và 84% với nhóm đái tháo đường.

“Việc tiêm bổ sung vắc xin phế cầu 23 tạo cơ hội cho cơ thể tiếp cận lại các tuýp huyết thanh có trong vắc xin phế cầu 10 và 13 đã tiêm trước đó, củng cố hiệu quả bảo vệ đồng thời phòng thêm các chủng phế cầu mới, nguy hiểm khác không có trong vắc xin phế cầu 10 và 13, tăng cường khả năng chống lại các bệnh do phế cầu khuẩn xâm lấn hiệu quả hơn”, bác sĩ Chính nói.

Đến nay, đã có khoảng 100 tuýp huyết thanh phế cầu được phát hiện, trong đó 23 tuýp gây 80 - 90% bệnh phế cầu xâm lấn trên thế giới. Theo thống kê, chi phí điều trị trung bình cho mỗi bệnh nhân viêm phổi cộng đồng tại Việt Nam là 629 USD (tương đương 16 triệu đồng), thời gian nằm viện trung bình 10 ngày.

Nhằm tạo cơ hội cho nhiều trẻ em và người lớn được sớm tiêm vắc xin phế cầu 23 cùng nhiều vắc xin quan trọng khác, gần 200 Trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc đang dành tặng khách hàng chương trình ưu đãi lớn lên đến 200 nghìn đồng trên mỗi mũi tiêm phế cầu 23 cùng với nhiều quà tặng đặc biệt cho khách hàng trẻ em và người lớn.

Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC là đơn vị đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đầu tư lớn cho hệ thống dây chuyền lạnh cùng hàng trăm kho lạnh GSP theo tiêu chuẩn quốc tế, bảo quản vắc xin an toàn trong điều kiện 2-8 độ C theo yêu cầu của nhà sản xuất. Tại Việt Nam, VNVC là đơn vị chuyên sâu về lĩnh vực tiêm chủng vắc xin với chuyên môn cao về tiêm chủng an toàn, 100% bác sĩ khám, điều dưỡng tiêm chủng có chứng chỉ an toàn tiêm chủng.