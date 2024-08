Ưu đãi 'khủng' lên tới 53 triệu đồng khi mua VF 6 thời điểm này

Sở hữu loạt công nghệ trang bị “hiếm có khó tìm”, chi phí sử dụng tiết kiệm cộng thêm ưu đãi đặc biệt 50% lệ phí trước bạ tương đương 53 triệu đồng cùng nhiều đặc quyền khác, VinFast VF 6 đang được đánh giá vượt tầm so với các đối thủ trong phân khúc B-SUV.

Trang bị công nghệ “bỏ xa” đối thủ, ngày càng thông minh theo thời gian

Khác biệt với xe xăng, các dòng ô tô thuần điện thường sở hữu nhiều công nghệ an toàn, các tính năng thông minh nhằm hỗ trợ người lái. Mảng công nghệ trên các mẫu xe của VinFast đều được đánh giá là lợi thế hơn hẳn các đối thủ và VinFast VF 6 cũng không phải ngoại lệ.

Với định vị là mẫu xe gia đình, VF 6 sở hữu đầy đủ từ các tính năng phổ biến như phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA… cho đến những trang bị hiếm trong phân khúc như chức năng chống lật ROM, hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS…cùng 8 túi khí nhiều hơn hẳn các đối thủ.

Đặc biệt, mẫu SUV cỡ B thương hiệu Việt còn được tích hợp loạt tính năng ADAS với hơn 20 tính năng tiên tiến, bao gồm cả tính năng cấp độ 2 như hỗ trợ lái an toàn trên cao tốc. Đây được xem là “trợ thủ đắc lực” của người dùng, bên cạnh trợ lý ảo ViVi và màn hình hắt kính lái HUD tăng sự tập trung – trang bị khó thể tìm thấy trong tầm giá 700 đến 800 triệu đồng.

Ngoài ra, VF 6 có gói dịch vụ thông minh VF Connect, nổi bật với các tính năng như: thiết lập – theo dõi hồ sơ người lái, gọi cứu hộ tự động, giải trí nghe nhạc, xem phim ngay trên xe...

Anh Nguyễn Thu Thịnh, một người theo dõi ngành ô tô lâu năm ở Hà Nội cho biết: “So với các dòng xe xăng phổ thông cùng tầm tiền, VF 6 khác biệt không chỉ về hàm lượng công nghệ ấn tượng mà còn nhờ các tính năng có thể nâng cấp, bổ sung theo thời gian, giúp xe thông minh, an toàn hơn”.

Anh phân tích thêm, các dòng xe động cơ đốt trong truyền thống hoặc xe bản cũ đa số đều sử dụng hệ thống quản lý ô tô thủ công. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ không thể chủ động quản lý, cập nhật phần mềm ô tô. Trong khi đó, với VF 6, người dùng cũng có thể lựa chọn cập nhật phần mềm từ xa đối với một số tính năng.

Hơn nữa, công nghệ, tính năng an toàn trên xe xăng muốn nâng cấp sẽ mất thời gian và luôn không theo kịp xe điện. “Như vậy, nếu so sánh với một mẫu xe xăng ra mắt cùng thời điểm, việc VF 6 sẽ nhanh chóng ‘bỏ xa’ đối thủ cùng phân khúc về mặt công nghệ cũng là điều dễ hiểu”, vị chuyên gia này cho biết thêm.

Nhận xe động cơ “khủng”, thêm ưu đãi 53 triệu đồng

Không chỉ “lấn lướt” phân khúc về công nghệ, khả năng vận hành cũng là điểm mạnh đặc trưng của các dòng xe VinFast. VF 6 có 2 phiên bản động cơ điện mang đến sức mạnh khác nhau, cho công suất tối đa lần lượt 174 mã lực và 201 mã lực, tương ứng với mô men xoắn cực đại 250 Nm và 310 Nm.

So với phiên bản cao cấp nhất của các đối thủ trực tiếp như Mitsubishi Xforce (104 mã lực, 141 Nm) hay Toyota Yaris Cross (105 mã lực, 138 Nm), động cơ của VF 6 Plus mạnh gấp đôi, thậm chí là hơn nhiều mẫu xe ở phân khúc C.

Bên cạnh đó, VF 6 là số ít mẫu xe trong phân khúc được trang bị hệ thống treo sau đa điểm giúp tăng độ ổn định khi vào cua cũng như khi đánh lái. Thậm chí, hệ thống treo trên VF 6 được nhiều người dùng mô tả là tạo cảm giác thư giãn giống như xe cao cấp dù chỉ là mẫu xe phân khúc đô thị.

Dù sở hữu khối động cơ mạnh mẽ nhưng theo nhiều người dùng, mẫu xe này lại hết sức tiết kiệm chi phí. Chị Nguyễn Hương Giang (Hải Phòng) – người sở hữu VF 6 đã được 5 tháng chia sẻ: “Từ khi dùng xe điện, tiền nhiên liệu của tôi chỉ còn khoảng 1/2 chiếc xe xăng cũ, tiền bảo dưỡng cũng hầu như không đáng là bao, lần đầu đi ở mốc 12.000 km tôi chỉ trả có mấy trăm nghìn”.

Với VF 6, người dùng có thể an tâm sử dụng dài lâu khi xe được hưởng chính sách bảo hành chính hãng lên tới 7 năm hoặc 160.000 km, pin bảo hành 8 năm, không giới hạn số km, vượt xa mức phổ biến trên thị trường hiện nay là 3 năm hay 100.000 km. Cùng với đó là các đặc quyền riêng có của hãng xe Việt như: sạc miễn phí trong 1 năm, gửi xe miễn phí trong 2 năm (dưới 5 tiếng), cứu hộ 24/7, dịch vụ sửa chữa lưu động, sạc pin lưu động, xưởng dịch vụ không ngày nghỉ, …

Đặc biệt, từ ngày 20/8 đến hết ngày 30/11, khách hàng mua các mẫu VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 sẽ được VinFast áp dụng giá đặc biệt thấp hơn 6%, tương đương 50% lệ phí trước bạ, ngoài khoản hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ toàn bộ chủ xe điện được hưởng từ Chính phủ. Như vậy, khách hàng mua VF 6 sẽ được hưởng lợi tới 53 triệu đồng, đồng thời nhận thêm 10 triệu đồng để chi tiêu trong thẻ VinClub – chương trình khách hàng thân thiết của Vingroup.

Với loạt lợi thế lớn, giới chuyên gia đánh giá, VinFast VF 6 sẽ “thống trị” ở phân khúc B-SUV trong năm nay.